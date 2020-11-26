Локдаун. Остановят ли транспорт в Киеве

В случае полного локдауна будет остановлена и работа городского наземного транспорта, как это уже было в марте этого года. Сайт "Сегодня" выяснял, готовы ли к этому на коммунальном предприятии "Киевпастранс", которое перевозит киевлян на трамваях, троллейбусах, автобусах и фуникулере.

Реклама

На КП "Киевпастранс" отмечают, что пока не поступало никаких распоряжений по поводу введения локдауна.

"Мы подконтрольны исполнительной власти. И к моменту, пока это не будет документально подкреплено нормативно-правовыми актами, никаких изменений в работе предприятия, в том числе и о приостановке работы транспорта, мы не рассматриваем. Работаем в том же режиме, что и раньше", – пояснили сайту "Сегодня" в "Киевпастрансе".

Там напоминают, что до сих пор в салонах наземного транспорта перевозят только пассажиров на сидячих местах, люди обязаны строго соблюдать масочный режим.

"Если будет решение правительства о введении локдауна и ограничений в связи с карантином, мы, конечно же, будем его выполнять в полной мере", – сообщили нам в "Киевпастрансе".

Ранее мы писали, что на утро 26 ноября в Украине подтвердили 15 331 новый случай заражения коронавирусом (677 189 с начала эпидемии). За среду умерли 225 украинцев (11 717 с начала эпидемии), а выздоровели 9617 человек (317 395 с начала эпидемии).

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков поддержал введение жесткого карантина в Украине на 3-4 недели. Это связывают со стремительной динамикой инфицирования COVІD-19.

Видео: Сегодня

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама