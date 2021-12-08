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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

LOL дня. В Киеве водитель накинулся на пешехода, но его настигла карма (видео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
8 декабря, 15:17
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В Дарницком районе на дороге произошел конфликт между водителем и пешеходом

В Киеве произошло странное ДТП. На улице Ревуцкого водитель Toyota бросился на пешехода с кулаками, а его машина въехала в мусоровоз.

Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.

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"В один момент водитель влетел в большую лужу и полностью облил прохожего. Тот в ответ решил стукнуть по машине. Водитель мгновенно выскочил и полез в драку с пешеходом", – пишут в Сети.

Однако этим инцидент не закончился. Когда водитель вышел из машины – авто покатилось дальше и въехало в мусоровоз.

В Киеве на мокрой дороге столкнулись шесть автомобилей

Ранее в Киеве произошло масштабное ДТП. В Печерском районе на светофоре столкнулись шесть автомобилей. Авария произошла 24 ноября на улице Бойчука, 18.

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"Учитывайте погодные условия и "переобувайте" свои авто, на летней резине сейчас тормозной путь дольше", – пишут в Сети.

Ранее мы писали:

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