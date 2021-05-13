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"Лучше стоять, чем так ездить": под Киевской мэрией восстали работники коммунального транспорта

13 мая, 13:02

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

В Киевском метрополитене и "Киевпастрансе" выдвинули свои требования – и ждут ответа от власти

Фото: РБК-Украина

Фото: РБК-Украина

В Киеве на акцию протеста вышел профсоюз транспортников. Работники метрополитена и "Киевпастранса" требуют под Киевсоветом повысить тарифы на проезд в общественном транспорте.

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Об этом сообщает РБК-Украина.

Протестующие держат плакаты с надписями: "Наведите порядок в ценах на проезд", "Честные тарифы – безопасный проезд", "Спасите транспортную систему", "Лучше стоять, чем так ездить" и др.

Отметим, что как раз сегодня проходит заседание Киевского городского совета.

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Ранее мы писали, что в столичном метрополитене и "Киевпастрансе" просят пересмотреть тарифы на проезд или выделить средства из бюджета. Из-за эпидемии коронавируса и снижения пассажиропотока обоснованной ценой на поездку считают 21 гривню. В ином случае для обеспечения работы предприятия они требуют минимум 1 млрд 514 млн гривен.

Напомним, что в Киеве для некоторых сотрудников метрополитена с 12 июня 2021 года введут четырехдневную рабочую неделю.

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