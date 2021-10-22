Кто они – люди за стеклом? Рассказываем секреты кассиров Центрального железнодорожного вокзала Киева

Смены по 12 часов, комплименты от пассажиров и стекло, которое защищает от сглаза. И это еще не все

Светлан Грицкова работает билетным кассиром на Центральном железнодорожном вокзале Киева с 2015 года/ коллаж "Сегодня"

На Центральном железнодорожном вокзале Киева работают сотни людей, но сотрудники, о которых мы вам расскажем, особенные – это билетные кассиры. Именно благодаря им мы получаем на руки заветный билет и мчим в командировку, в отпуск или на встречу с родными.

На Центральном и Южном вокзалах столицы работает 16 и 10 билетных касс, соответственно пассажиров обслуживает 49 и 31 билетный кассир.

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Сайт "Сегодня" решил разведать секреты этой необычной профессии и пообщался с кассиром, которая дольше всех работает на главном вокзале страны.

Билетный кассир Светлан Грицкова: "Слова благодарности и комплименты от пассажиров мы слышим ежедневно"

Светлана Грицкова о себе говорит скромно: родилась в Донецкой области, в семье железнодорожников. Работает на железнодорожном транспорте с 1986 года, а в должности билетного кассира – с 1988 года, на Центральном вокзале станции Киев-Пассажирский – с 2015 года.

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СПОКОЙСТВИЕ, ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ

Светлана Алексеевна, что входит в обязанности кассира, и что самое сложное в вашей работе?

- Основной приоритетной задачей для билетного кассира является качественное билетно-кассовое обслуживание пассажиров. Самое сложное в нашей работе – не поддаваться настроению и не отвечать грубо пассажиру, который бестактно себя повел. Если даже пассажир разгневан и повышает голос, необходимо вести с ним разговор в спокойном тоне.

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Фото: uz.gov.ua

З75 БИЛЕТОВ ЗА СМЕНУ

Сколько длится ваша смена и какое количество билетов вы продаете? Был ли рекорд по количеству билетов. Если да, то какой?

- Рабочая смена обычно длится 12 часов. При круглосуточном режиме работы билетный кассир может работать в дневную или в ночную смену с обязательными обеденными и технологическими перерывами в работе.

Лето – это время массовых пассажирских перевозок, период отпусков, каникул, отдыха и оздоровления, поэтому наибольшее количество проездных документов было 375 штук за смену.

К АГРЕССИВНЫМ ВЫЗЫВАЮТ ПОЛИЦИЮ

Сейчас большинство людей покупает билеты на поезда через интернет, чтобы не стоять в очередях. Сказалось ли это на работе кассиров Центрального ж/д вокзала?

- Да, в течение последних двух лет количество пассажиров в билетных кассах уменьшилась. Также это вызвано сложной эпидемической ситуацией в стране и мире.

Случались ли конфликтные ситуации с пассажирами и как вы из них выходили?

- Конфликтные ситуации с пассажирами иногда случаются, но билетный кассир всегда должен проявлять выдержку и быть тактичным. Но, если пассажир находится в нетрезвом состоянии и ведет себя очень агрессивно, вызываем на место сотрудника полиции.

/ Фото: Сегодня

СПАСЕНИ Е ОТ СГЛАЗА И КОМПЛИМЕНТЫ

Лет 10 назад на вокзале было сложно приобрести билеты на юг Украины и в Крым. У касс пассажиры устраивали скандалы. Имеете ли вы на рабочем столе какой-то талисман от "злого глаза"?

- Нет, на рабочем месте билетного кассира нахождение посторонних предметов запрещено. От "злого глаза" защищает только оконное стекло.

Что самое приятное запомнилось в работе? Возможно кто-то говорил комплименты, дарил цветы, предлагал руку и сердце?

- Слова благодарности и комплименты от пассажиров мы слышим ежедневно. Но самое приятное в работе кассира – это помочь человеку в оформлении проезда, когда ему крайне необходимо осуществить поездку. Для этого предлагаются различные существующие варианты путешествия – рассматриваются маршруты с пересадками, поезда разных категорий и т.д. При этом особого внимания требуют пассажиры льготных категорий, пожилого возраста, с маленькими детьми. Им всегда предоставляется максимальное содействие при обслуживании в билетной кассе.

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