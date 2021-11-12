Маршрутки-нелегалы в Киеве. Что делать, когда вас везет водитель без лицензии (видео)

Полиция вместе с "Укртрансбезопасностью" провели рейд по выявлению нелегальных перевозчиков

Пассажирские маршрутки, которые не имеют разрешения на пассажирские перевозки. На нелегальный транспорт может попасть любой из нас. Сколько водителей без разрешительных документов садятся за руль и везут вас на работу – в столице проверили "Укртрансбезопасность" и полиция. Вы будете поражены результатами рейда! А корреспондент "Сегодня" Владислав Паливода расскажет, чем рискует пассажир в автобусе-нелегале.

Какие документы должны быть у водителей

Каждый день по основным магистралям проезжают тысячи междугородных перевозчиков. Рейд против нелегалов устроили "Укртрансбезопасность" совместно с полицией. На трассе останавливают междугородные маршрутки и проверяют их документы.

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У водителей должна быть схема маршрута, выписка с разрешением, а также регистрация.

Водитель этого транспортного средства везет людей из Киева до Остра, расстояние около 100 километров. Мужчина уверяет, все разрешения на перевозку пассажиров имеет.

"Да у меня все документы есть", – говорит водитель.

Но через несколько секунд, правоохранителям говорит другое. Основной транспорт вроде бы сломался, а этот микроавтобус подменен. Из документов имеет только права, паспорт и страхование на автомобиль. Но для перевозок пассажиров этого мало.

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"Нет расписания движения транспортного средства, а также страховка не отвечает тому, что данное транспортное средство предоставляет услуги по перевозке пассажиров, то есть у него обычная страховка, а должна быть специализированая", – говорит старший лейтенант полиции Василий Прилепский.

Так выглядит билет на нелегальную поездку. Фото: Игорь Серов/Сегодня

Два пассажира, которые ехали в маршрутке, уверяют – не знали, что перевозчик нелегален.

"Мы садились на станции, на Дарнице, откуда мы можем знать. Если бы я знала, я бы не садилась", – говорят пассажиры.

Останавливаем следующую маршрутку и снова.

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"Без документов, нет договора, нет квитанции, ничего нет", – говорит Главный специалист отдела государственного контроля на автомобильном транспорте Департамента государственного контроля на транспорте Василий Копа.

Из 10 остановленных автомобилей 7 оказались с нарушением, то есть считающиеся нелегальными. Такие водители в первую очередь рискуют жизнью пассажиров, отмечают правоохранители.

"В случае ДТП они не смогут получить никакой компенсации, потому что нет страховки для них, то есть их здоровью и жизни никто не будет возмещать ущерб", – рассказывает Василий Копа.

Как накажут нелегалов

Все водители, которые сегодня нелегально перевозили людей, получат штрафы.

"Каждый из перевозчиков нарушителей получит штраф в размере 17 тысяч гривен", – обьясняет глава Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Евгений Зборовский.

Что делать пассажирам

Чтобы избежать проблем с перевозчиком, правоохранители советуют, прежде чем садиться в транспортное средство, спросить у водителя документы.

"У легального перевозчика есть разрешения, есть лицензии, которые также могут быть предоставлены любому пассажиру по требованию, а у многих легальных перевозчиков они даже размещены на видном месте месте и также у них есть сообщения о маршруте", – говорит первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Покупать билеты тоже стоит только на проверенных сайтах или кассах на вокзале.

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