SkyUp запускает новые рейсы в Европу: куда можно полететь из "Борисполя" в августе

Авиакомпания будет летать в Испанию, Португаю и Францию

В этом месяце SkyUp открывает маршрут Киев – Лиссабон – Киев / Фото: коллаж "Сегодня"

В августе в Международном аэропорту "Борисполь" запускают новые рейсы в европейские страны – Францию, Испанию и Португалию.

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В авиакомпании SkyUp сайту "Сегодня" рассказали об открытии новых направлений.

23 августа авиакомпания SkyUp открывает маршрут Киев – Лиссабон – Киев. Планируется, что рейсы будут выполняться раз в неделю – по понедельникам в 16:25.

Появятся и новые рейсы в Испанию. Как заверяют в авиакомпании SkyUp в августе они планируют летать из Киева в Барселону, Аликанте и на Тенерифе.

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А также появятся два новых рейса во Францию:

С 20 августа рейсы Киев – Париж- Бове – будут выполнятся три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам.

С 19 августа рейсы Киев – Ницца – Киев будут выполнятся дважды в неделю: по четвергам и воскресеньям.

Ограничения перелетов из-за карантина

Ранее министерство иностранных дел Украины (МИД) провели переговоры об открытии авиационного сообщения с другими странами, приостановленного из-за пандемии.

Украина не ждала запросов других государств, а сама начала переговоры по поводу возобновления регулярного авиасообщения, остановленного из-за пандемии коронавируса.

Как рассказали тогда в МИД, авиасообщение возобновляется с теми странами ЕС, в которых уже восстановлено регулярное авиасообщение.

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