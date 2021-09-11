МАУ запустили SPA-тарифы. Куда можно улететь из "Борисполя"

Спецтарифы действуют на рейсы из Украины в города Северной и Южной Америки, а также Азии

Спецтарифы действуют на полеты из "Борисполя" и "Одессы" / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинская авиакомпания "Международные Авиалинии Украины", которая базируется в международном аэропорту "Борисполь", запустила специальные SPA-тарифы насвоих рейсах. С их помощью можно добраться в более отдаленные уголки планеты, несмотря на пандемию коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

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Спецтарифы действуют на рейсы из Украины в города Северной и Южной Америки, а также Азии. А рейсы авиакомпания выполняет из двух украинских аэропортов – "Борисполь" и "Одесса".

В города Канады и США пассажиры могут забронировать билет по следующим маршрутам: Нью-Йорк, Майами, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Вашингтон, Бостон, Чикаго, Хьюстон, Атланта, Орландо, Тампа (нужно лететь через Стамбул и Лондон), Торонто, Монреаль, Ванкувер (через Лондон), Стамбул и города Европы

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А если пассажиру нужно в Центральную или Южную Америку, то он может улететь в: Мехико, Канкун, Гавану, Боготу, Панаму, Каракас (через Стамбул) и на Бермуды.

Авиакомпания, также, летает и в города Азии, можно купить билет в: Кроме выше указанных маршрутов пассажиры могут оформить билет в города Азии по следующим маршрутам:Мале, Маврикий, Исламабад, Бангкок, Пхукет, Денпасар, Гонконг, Токио, Хошимин, Сингапур, Коломбо (через Стамбул) и города Европы.

"Борисполь" один из крупнейших аэропортов Украины

"Борисполь" обслуживает 62% международных авиаперевозок Украины. Из него 43 международных и 9 украинских авиакомпаний выполняют регулярные рейсы по 95 направлениям (83 международных и 12 внутриукраинских). А аэродром способен принимать любые типы воздушных судов.

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Лишь в июле регулярными рейсами воспользовались 735,6 тыс. путешественников, чартерами – 432,4 тыс. человек. Международный пассажиропоток составил 1 млн 87,2 тыс. человек, а внутренний – 80,8 тыс. человек. Кроме того, в июле 2021 года аэропорт "Борисполь" обслужил 8 635 рейсов, из которых 7 390 пришлись на зарубежные направления, а 1 245 рейсов выполнили в пределах Украины.

Напомним, что: