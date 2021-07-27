Месяц мучений: почему дорога из Киева в международный аэропорт "Борисполь" превратилась в ад

Ремонтные работы на участке трассы по пути в аэропорт продлятся до конца лета, а именно до 20 августа

Путешественникам сложно доехать до пункта назначения из-за ремонтных работ. Фото: коллаж "Сегодня"

Уже больше месяца идут ремонтные работы на трассе Киев – международный аэропорт "Борисполь". Они, напомним, стартовали 22 июня. С этого дня в спокойном режиме к аэропорту киевляне не могут доехать. Из-за развернутых строительных работ проезд в сторону аэропорта ограничен, а если на этом отрезке происходит ДТП, то поездка затягивается на длительное время.

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Работы на этом участке дороги продлятся до конца лета, а именно до 20 августа. В "Укравтодоре" заверяют, что результатом ремонтных работ станет новое дорожное покрытие, современное освещение, дорожные знаки и разметка. Но киевляне не очень радуются такой перспективе.

Мученья путешественников

"Это настоящий кошмар и испытание для тех, кому нужно добраться в аэропорт. Мы выезжали с запасом в три часа, чтобы вовремя успеть на регистрацию рейса. В пробке простояли больше часа на проспекте Бажана, пока покинули Киев. Еще столько же тянулись в пробке до самого "Борисполя". Благо на рейс успели впритык, но это стоило огромных нервов и переживаний из разряда – успеем-не успеем", – делится с нами впечатлениями киевлянка Анна.

Таксисты в шоке

По поводу ремонтных работ между Киевом и "Борисполем" киевские таксисты говорят кратко: "хочется выть волком".

"Раньше довезти клиента с Позняков в аэропорт можно было спокойно и за полчаса. Теперь этот путь может занять 2 и 3 часа. И кому нужен этот ремонт? Он проводился же совсем недавно... Местный асфальт лучше, чем на некоторых улицах Киева. Лично я в последний месяц в "Борисполь" езжу только ночью, когда ремонтники спят. Тогда еще можно завезти клиента в аэропорт без нервотрепки", – рассказывает таксист Владимир.

Сдвоенный экспресс

Решить проблему пытаются путем добавления еще одного поезда на железнодорожном экспрессе, который курсирует по маршруту от Центрального железнодорожного вокзала в Киеве к аэропорту "Борисполь".

В "Укрзализныци" отмечают, что в период отпусков количество рейсов поездов Pesa на этом маршруте останется неизменным: их будет 22 пары, но добавят сдвоенный поезд.

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"Количество мест в пиковые часы будет увеличено: теперь в самое загруженное время по маршруту будет курсировать сдвоенный Pesa, что позволит перевозить 162 пассажира вместо 81 за один рейс", – отмечают в ведомстве.

Впрочем, не все пассажиры выбирают именно экспресс, чтобы добраться в аэропорт или из него. Особенно те, кто живет на лев, на тесноту в вагонах, а это не очень безопасно, учитывая опасность подхватить коронавирус. А также не все уверены в надежности транспорта – экспресс уж очень часто ломался и останавливался в пути.

Резонансные ДТП

В полиции Киевской области говорят, что на ремонтируемом участке трассы от Киева до Борисполя довольно таки напряженная обстановка. Тут происходит много ДТП, а каждое из них – это огромная пробка на важной трассе.

Нам рассказали о трех самых резонансных ДТП, которые произошли за последний месяц:

16 июля водитель грузовика MAN не соблюдал безопасной дистанции и врезался в автомобиль Toyota, после чего грузовик столкнулся с отбойником и перевернулся. Водитель получил травмы.

13 июля столкнулись три грузовика-тягача. Образовалась огромная пробка. В результате этого ДТП погиб водитель тягача.

7 июля водитель легкового автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение с колесоотбойной лентой. Мужчина спешил в аэропорт. Но вместо этого получил сотрясение мозга, рваную рану щеки и закрытую травму грудной клетки.

Ранее мы писали, что из международного аэропорта "Борисполь" отправят на лечение украинских военных в Германию.

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Напомним, что "Укрзализныця" запускает новую электричку из Киева в "Борисполь". Это связано с ростом спроса пассажиров на экспресс.