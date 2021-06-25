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Метро на Троещину. Эксперт рассказал о ходе строительства новых станций киевского метрополитена

25 июня 2021 21:00

Виктория Барановская Виктория Барановская

Работы по возведению новой Подольско-Вигуровской ветки не начались, так как тендер еще не объявили

Фото: коллаж "Сегодня"

Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве до сих пор не стартовали работы по строительству новой Подольско-Вигуровской линии метрополитена на Троещину, хотя в КГГА накануне заявили, что работы по возведению новой линии подземки уже начались.

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Об этом сообщает Depo.Киив.

Эксперт по строительству Олег Тоцкий заявил, что строительство метро на Троещину еще не началось. Поскольку тендер на строительство новой линии подземки не был объявлен и разыгран.

По его словам, сейчас в метро только обустроили конструкции на нижнем ярусе Подольско-Воскресенского моста. Но они строятся по титулу переправы и в рамках ее строительства.

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А в КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" сообщили, что сейчас продолжается выполнение подготовительных работ по строительству конструкций перегонных тоннелей метрополитена, работы по устройству насыпи под конструкции метро и дорожного покрытия на территории Русановских садов, а также земляные работы. Кроме того, уже построены фундаменты и опоры путепровода через железную дорогу.

Напомним, что в КГГА заявляют. что строительство метро на Троещину начнут после открытия Подольско-Воскресенского моста и займет это 4-5 лет.

Ранее мы сообщали, что в Киеве продолжается строительство метро на Виноградарь . Сайт "Сегодня" поинтересовался, как идет строительство тоннеля от станции метро "Мостицкая" до станции "Сырец", сколько метров уже пройдено щитом "Галина" и когда начнется строительство второго тоннеля.

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