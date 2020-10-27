Туннель на женских плечах. Как Галина строит метро на Виноградарь

Мы пообщались с женщиной, именем которой назван подземный комплекс

По традиции метростроевцев подземной технике дают женское имя, которое носит жена руководителя строительства, в данном случае щит назвали "Галина".

Реклама

Сайт "Сегодня" поговорил с женщиной, в честь которой назван подземный комплекс.

Как идет строительство

В Киеве продолжается строительство метро на Виноградарь. Немецкий тоннеле-проходческий комплекс Herrenknecht, запущенный в сентябре, уже построил более 150 метров тоннеля от "Мостицкой" к станции "Сырец".

Комплекс "Галина" – это огромный подземный агрегат. Только его планшайба диаметром 6,5 метра весит около 60 тонн. Она оснащена мощными режущими инструментами, которые помогают щиту пройти сквозь плывуны и твердые грунты.

Реклама

В общем, это настоящий подземный "монстр", благодаря которому рождается метро.

​

А вот женщина, чье имя носит техника – наоборот, красивая и позитивная.

Галина Шевчук – жена руководителя проекта Юрия Батлука. Женщина говорит, что специально не меняла свою девичью фамилию, а их семилетняя дочь Ева носит двойную.

"Горжусь своим супругом!"

Реклама

Они приехали в Киев из Донецка шесть лет назад, когда началась война. Фактически начинали жизнь в столице с нуля.

В Донецке Юрий Балтук строил промышленные и гражданские объекты. Раньше он метро не строил, пришлось переквалифицироваться.

"Супруг у меня очень упертый и целеустремленный. Я в него верю! Новость о том, что моим именем назвали тоннеле-проходческий комплекс, я восприняла позитивно. Муж строит метро и для меня это большая честь – быть таким символом. Горжусь своим супругом! Мне очень приятно, что комплекс носит мое имя", – рассказывает сайту "Сегодня" Галина.

Раньше Галина Шевчук работала бухгалтером, а сейчас трудиться операционным директором в небольшой компании, которая производит закладки для книг.

"На работе все знают, что в мою честь назван туннеле-проходческий комплекс. Для коллег – это не секрет. Они рады за меня. С древнегреческого имя Галина переводится как тишина, спокойствие, безмятежность. Чего не скажешь об этой огромной технике. Я – другое дело, имя мне подходит. Увлекаюсь спортом, регулярно хожу в тренажерный зал и очень люблю это дело. Веду активный образ жизни. А главное хобби для меня – это моя семья. Я забочусь о ребенке и муже", – рассказывает нам Галина.

Реклама

Она говорит, что очень любит путешествовать всей семьей, но и Киев полюбила тоже

"Мне очень нравятся исторические места с красивой архитектурой. Люблю малоэтажную застройку с душевной атмосферой. В Киеве я люблю Подол, очень нравиться гулять по Воздвиженке. Там царит мистическая атмосфера", – рассказывает Галина.

​

С "тезкой" встречусь на "Сырце"

Галина говорит, что подземный комплекс она не посещала.

"Муж мне высылает фотографии "Галины" и всегда рассказывает сколько метров она уже прошла, как себя ведет и как работает. Раньше высылал фотки, как "Галю" собирали по частям – это огромный механизм. Мы всей семье следим за ее работой. Особенно радовались, когда моя тезка прошла отметку тоннеля в сто метров", – рассказывает женщина.

Она признается, что супруг приглашал ее на старт работы комплекса в сентябре.

"Я тогда решили не ехать, поскромничала. Сказала супругу, что лучше буду защищать тыл дома. Поеду встречать нашу "Галину", когда она выйдет из-под земли на станции "Сырец". Это будет гораздо символичнее, тогда и поближе познакомимся", – делится с нами Галина.

Как работает сейчас под землей комплекс "Галина", смотрите на видео:

Как готовили комплекс "Галина" к запуску на "Мостицкой", смотрите на видео:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама