Метро на Виноградарь: новые станции откроют в следующем году

Новыми будут "Мостицкая" и "Проспект Правды"

КП "Киевский метрополитен" откроет две новых станции в декабре 2021 года.

Это будут станции метро "Мостицкая" и "Проспект Правды".

Как сообщают на предприятии, метро на Виноградарь станет продолжением Сырецко-Печерской линии.

Напомним, в Киеве почти на всех станциях метро начал работать 4G. Мобильные операторы "Киевстар", Vodafone Украина и lifecell уже на 45 станциях подключили 4G-интернет. Однако на "Теремках" он ожидается в течение декабря 2020 года.

Также, со входа с улицы Богдана Хмельницкого, 5, на станции метро "Театральная" теперь можно найти мини-скульптуру "Танцовщики на Театральной", которая посвящена людям, стирающим границы в понятии "возраст".

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