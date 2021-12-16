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Метро на Виноградарь только в 2023? Почему замедлилось строительство

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
16 декабря, 10:30
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В столице не успевают достроить метро на Виноградарь в установленные сроки – подрядчик будет просить суд перенести дату на весну 2023 года
В Киеве продолжается строительство метро на Виноградарь
В Киеве продолжается строительство метро на Виноградарь / Фото: Коллаж: Сегодня

Судьба строительства новых станций метро на Виноградарь остается по-прежнему неясной. Мэр Киева Виталий Кличко говорит, что город будет делать все возможное, чтобы достроить станции "Мостицкую" и "Проспект правды".

Об этом он заявил во время подведения итогов работы столичной власти за 2021 год.

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Сроки хотят изменить

Кличко уточнил, что пока строительство "Мостицкой" и "Проспекта правды" задерживается из-за пандемии коронавируса. Частная компания "Киевметрострой" обратилась с иском в суд и просит изменить сроки сдачи этих станций на конец мая 2023 года.

"Судебные разбирательства продолжаются. Но город делает все возможно, чтобы достроить станции метро на Виноградарь максимально быстро. Мы исправно финансируем строительство этих объектов. Отмечу, что строительство уже профинансировано нами на 4 миллиарда гривен", – сообщил Виталий Кличко.

Сколько еще денег выделят на строительство метро?

Мэр добавил, что главный подрядчик строительства "Киевметрострой" не выполнил работ на вышеуказанную сумму.

"Поэтому дополнительные средства "Киевметрострой" получит только тогда, когда выполнит уже проплаченные нами работы. На достройку этих станций город запланировал выделить в следующем году 841 миллион гривен", – заявил Кличко.

Сейчас работы по строительству станций метро на Виноградарь продолжаются в усиленном режиме. Пока готов только один тоннель от станции "Мостицкая" до "Сырца". Второй тоннель пока не начали строить – идет подготовка. Его, как и предыдущий тоннель, будет прокладывать немецкий проходческий щит "Галина".

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