Метро в центре Киева могут закрыть 15 октября: список станций

В метро Киева 15 октября могут закрыть пару станций. Ограничения возможны до и после футбольного матча на НСК "Олимпийский".
Об этом сообщает пресс-служба "Киевского метрополитена".
Игра начнется в 17:00. До и после матча возможны некоторые изменения в работе столичного метро.
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Какие станции могут закрыть?
На вход перед началом футбольного матча может быть закрыта:
- станция "Олимпийская"
После окончания игры ограничения возможны на станциях:
- "Олимпийская",
- "Дворец спорта",
- "Площадь Льва Толстого".
Станции будут закрывать для того, чтобы избежать скопления людей.
Запуск метро на Виноградарь снова перенесли
Ранее мы сообщали, что "Киевметрострой", который продолжает Сырецко-Печерскую линию метрополитена в жилой массив Виноградарь, просит КП "Киевский метрополитен" перенести сроки сдачи работ с ноября 2021 года на май 2023 года.
- "Киевметрострой" добивается от Киевского метрополитена внесения изменений к срокам строительства метро на Виноградарь в судебном порядке.
- На данном этапе генподрядчик должен передать готов объект заказчику 26 ноября 2021, но сумма финансирования строительства метрополитена в 2017-2021 годах составила 4,07 млрд грн из общей суммы тендера 5,98 грн.
- "Киевметрострой" не успевает к указанному сроку закончить строительство – не хватает средств.
Для завершения генподрядчику необходимо освоить минимум 1,91 млрд грн, если не будут подписаны дополнительные соглашения.
Ранее мы писали:
- В метро Киева организовали бесплатный проезд. Им могли воспользоваться и киевляне, и гости столицы.
- В социальных сетях обсуждают навигационную систему, которой оборудован один из поездов в Киевском метрополитене.