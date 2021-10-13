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Метро в центре Киева могут закрыть 15 октября: список станций

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
13 октября, 12:05
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Ограничения вводят для того, чтобы избежать массового скопления людей на станциях
В метро Киева могут закрыть несколько станций.
В метро Киева могут закрыть несколько станций. / Фото: Коллаж: Сегодня

В метро Киева 15 октября могут закрыть пару станций. Ограничения возможны до и после футбольного матча на НСК "Олимпийский".

Об этом сообщает пресс-служба "Киевского метрополитена".

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Игра начнется в 17:00. До и после матча возможны некоторые изменения в работе столичного метро.

Какие станции могут закрыть?

На вход перед началом футбольного матча может быть закрыта:

  • станция "Олимпийская"

После окончания игры ограничения возможны на станциях:

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  • "Олимпийская",
  • "Дворец спорта",
  • "Площадь Льва Толстого".

Станции будут закрывать для того, чтобы избежать скопления людей.

Запуск метро на Виноградарь снова перенесли

Ранее мы сообщали, что "Киевметрострой", который продолжает Сырецко-Печерскую линию метрополитена в жилой массив Виноградарь, просит КП "Киевский метрополитен" перенести сроки сдачи работ с ноября 2021 года на май 2023 года.

  • "Киевметрострой" добивается от Киевского метрополитена внесения изменений к срокам строительства метро на Виноградарь в судебном порядке.
  • На данном этапе генподрядчик должен передать готов объект заказчику 26 ноября 2021, но сумма финансирования строительства метрополитена в 2017-2021 годах составила 4,07 млрд грн из общей суммы тендера 5,98 грн.
  • "Киевметрострой" не успевает к указанному сроку закончить строительство – не хватает средств.

Для завершения генподрядчику необходимо освоить минимум 1,91 млрд грн, если не будут подписаны дополнительные соглашения.

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