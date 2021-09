Международный аэропорт "Борисполь" вошел в рейтинг самых эффективных в Европе

В этом месяце начала полеты авиакомпания Eurowings и 26 сентября после длительного перерыва возобновит полеты Uzbekistan Airways

Пассажиропоток аэропорта восстанавливается / Фото: Коллаж: Сегодня

В рейтинге аэропортов с пассажиропотоком от 10 до 25 миллионов пассажиров международный аэропорт "Борисполь" занял четвертое место. Пассажиропоток аэропорта восстанавливается, есть положительная динамика трафика.

Об этом говорится в отчете, который опубликовал Международный совет аэропортов.

"Команда аэропорта активно работает над привлечением новых авиакомпаний и улучшением сервисов аэропорта. Так, в этом месяце начала полеты к нам авиакомпания Eurowings и 26 сентября после длительного перерыва возобновит полеты Uzbekistan Airways. Поэтому очередное попадание в авторитетных рейтингов – закономерно", – отметил генеральный директор Международного аэропорта "Борисполь" Алексей Дубревский.

Отчет Международного совета аэропортов / Фото: Пресс-служба аэропорта "Борисполь"

Напомним, что аэропорт "Борисполь" вошел в топ-15 крупнейших аэропортов Европы по количеству пассажиров согласно отчету АСИ Europe за четыре месяца 2021 года.

А также в этом году "Борисполь" вошел в рейтинг The World’s Best Airports in 2021 британской консалтинговой компании Skytrax, заняв пятое место среди лучших аэропортов Восточной Европы.

Статистика "Борисполя"

"Борисполь" обслуживает 62 % международных авиаперевозок Украины. Из него 43 международных и 9 украинских авиакомпаний выполняют регулярные рейсы по 95 направлениям (83 международных и 12 внутриукраинских). А аэродром способен принимать любые типы воздушных судов.

Лишь в июле регулярными рейсами воспользовались 735,6 тыс. путешественников, чартерами – 432,4 тыс. человек. Международный пассажиропоток составил 1 млн 87,2 тыс. человек, а внутренний – 80,8 тыс. человек. Кроме того, в июле 2021 года аэропорт Борисполь обслужил 8 635 рейсов, из которых 7 390 пришлись на зарубежные направления, а 1 245 рейсов выполнили в пределах Украины.

