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Микроволновка и надувной матрас. Что чаще теряли пассажиры в киевском метро (фото)

24 декабря, 14:34

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Бюро находок Киевского метрополитена работает на станции "Нивки"

В 2020 году в Бюро находок киевской подземки попало более 180 различных вещей.

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Об этом сообщает "Киевский метрополитен" в Facebook.

По статистике, на количество потерь влияет время года и погода. В осенне-зимний период чаще всего пассажиры забывают шарфы, перчатки, шапки, зонтики, очки, рюкзаки и сумочки. Возвращаются за утерянным треть владельцев.

Что находили в киевском метро

С ценного: электронный фитнес браслет; электронная книга; телефон; ноутбук.

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С бытового: газонокосилка; микроволновая печь; гладильная доска; надувной матрас.

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Топ-5 потерь 2020 года: самокат; платье; телефоны; чемоданы; детские рюкзаки.

Отметим, что бюро находок Киевского метрополитена работает на станции "Нивки" ежедневно с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 15.45, суббота-воскресенье – выходной. Телефон для справок – (044) 238-43-13.

Ранее мы писали, что в харьковском метро у пассажира обнаружили героин.

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Также напомним, в Одессе перекрыли канал поставки героина из России.

Видео: Киев Оперативный

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Киев метро метрополитен потери

Источник: Сегодня

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