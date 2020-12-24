Микроволновка и надувной матрас. Что чаще теряли пассажиры в киевском метро (фото)

В 2020 году в Бюро находок киевской подземки попало более 180 различных вещей.
Об этом сообщает "Киевский метрополитен" в Facebook.
По статистике, на количество потерь влияет время года и погода. В осенне-зимний период чаще всего пассажиры забывают шарфы, перчатки, шапки, зонтики, очки, рюкзаки и сумочки. Возвращаются за утерянным треть владельцев.
Что находили в киевском метро
С ценного: электронный фитнес браслет; электронная книга; телефон; ноутбук.
С бытового: газонокосилка; микроволновая печь; гладильная доска; надувной матрас.
Топ-5 потерь 2020 года: самокат; платье; телефоны; чемоданы; детские рюкзаки.
Отметим, что бюро находок Киевского метрополитена работает на станции "Нивки" ежедневно с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 15.45, суббота-воскресенье – выходной. Телефон для справок – (044) 238-43-13.
Ранее мы писали, что в харьковском метро у пассажира обнаружили героин.
Также напомним, в Одессе перекрыли канал поставки героина из России.
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