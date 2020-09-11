"Минирование" метро в Киеве: центральные станции снова открыты

Станции "Крещатик" и "Льва Толстого" открыли после проверки

В Киеве открыли на вход и выход пассажиров станции метро "Крещатик" и "Льва Толстого", которые были "заминированы".

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Об этом сообщили на официальной странице Киевского метрополитена в Telegram.

"Завершена проверка станции "Крещатик", взрывоопасных предметов не обнаружено. Станция и пересадка на "Майдан Независимости" открыты для пассажиров", – говорится в сообщении.

Позже была проверена и открыта станция "Площадь Льва Толстого", а также пересадочный узел на станцию "Дворец спорта".

Напомним, ранее в Киеве четыре раза за неделю "минировали" элитную гимназию №32, расположенную на улице Ивана Федорова в Печерском районе столицы.

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В полиции сайту "Сегодня" заявили: не исключают, что "заминировать" школу мог кто-нибудь из учеников, чтобы не ходить на уроки.

"Шутников ищем. Возможно, это кто-то из учеников срывает занятия в гимназии", – предположили копы.

Также мы сообщали, что в Киеве в одном из учебных заведений 1 сентября началось не с праздничной линейки – неизвестные сообщили о минировании гимназии.

Видео: Киев Оперативный

Напомним, не так давно в Киеве из-за минирования ограничили работу Центрального ж/д вокзала.

Также напомним, что в начале августа гражданин Узбекистана Сухроб Каримов захватил отделение банка в центре Киева, заявив, что в его рюкзаке находится взрывчатка. Мужчину задержали, взрывчатку не нашли.

А ранее в Киеве произошел взрыв возле станции метро "Шулявская". Тогда пострадали четыре человека.

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