"Минирование" метро в Киеве: центральные станции снова открыты

В Киеве открыли на вход и выход пассажиров станции метро "Крещатик" и "Льва Толстого", которые были "заминированы".
Об этом сообщили на официальной странице Киевского метрополитена в Telegram.
"Завершена проверка станции "Крещатик", взрывоопасных предметов не обнаружено. Станция и пересадка на "Майдан Независимости" открыты для пассажиров", – говорится в сообщении.
Позже была проверена и открыта станция "Площадь Льва Толстого", а также пересадочный узел на станцию "Дворец спорта".
Напомним, ранее в Киеве четыре раза за неделю "минировали" элитную гимназию №32, расположенную на улице Ивана Федорова в Печерском районе столицы.
В полиции сайту "Сегодня" заявили: не исключают, что "заминировать" школу мог кто-нибудь из учеников, чтобы не ходить на уроки.
"Шутников ищем. Возможно, это кто-то из учеников срывает занятия в гимназии", – предположили копы.
Также мы сообщали, что в Киеве в одном из учебных заведений 1 сентября началось не с праздничной линейки – неизвестные сообщили о минировании гимназии.
Напомним, не так давно в Киеве из-за минирования ограничили работу Центрального ж/д вокзала.
Также напомним, что в начале августа гражданин Узбекистана Сухроб Каримов захватил отделение банка в центре Киева, заявив, что в его рюкзаке находится взрывчатка. Мужчину задержали, взрывчатку не нашли.
А ранее в Киеве произошел взрыв возле станции метро "Шулявская". Тогда пострадали четыре человека.
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