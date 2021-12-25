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"Минирование" моста и сбой транспорта: Киев сковали большие пробки (карта)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
25 декабря, 18:57
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Также на некоторых участках затруднено движение по причине ДТП
В Киеве образовались огромные пробки. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве образовались огромные пробки. Фото: коллаж "Сегодня"

Вечером в субботу, 25 декабря, в Киеве произошел массовый сбой в работе городского транспорта. В результате на дорогах образовались большие пробки.

Подробнее о ситуации на киевских дорогах – читайте далее в материале "Сегодня".

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Что с транспортом?

Задерживается движение трамваев №12, 17 между ост. Лесная и ост. Спецдиспансер по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.

Организовано движение автобусов №12Т (пл. Шевченко – 14 линия)

Также задерживается движение троллейбусов №42, 43, 50 до ст. м. Лыбедская, большое разворотное кольцо по причине ДТП. На место вызвана полиция.

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Движение троллейбусов №42, 43, 50 организовано по малому кольцу.

Кроме того, задерживается движение автобусов №51, 55, 115, 118 из-за "минирования" моста Патона.

Где пробки?

Движение в столице затруднено на улицах Бассейная, Вячеслава Черновола, Большая Житомирская, Николая Бойчука, а также на бульварах Тараса Шевченко и Леси Украинки.

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Кроме того, пробки сковали Харьковское шоссе, проспект Юрия Гагарина, Николая Бажана, улицу Центральная, Евгения Харченко и Коллекторная.

В Киеве полностью перекрыли мост Патона

В Киеве вечером 25 декабря перекрыли мост им. Патона в обе стороны. Неизвестные снова позвонили в полицию и заявили, что мост заминирован.

В управлении полиции Киева сайту "Сегодня" подтвердили, что сообщение о минировании поступило в кол-центр СБУ в 17:00.

В результате взрывоопасных веществ не обнаружено. Движение по мосту Патона возобновлено.

Пробки в Киеве. Скриншот

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