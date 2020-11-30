Могут открывать по графику: как будет работать метро в Киеве во время локдауна

В Киевском метрополитене пока не получали документов о новых правилах работы во время карантина, в том числе, во время возможного локдауна с 23 декабря по 15 января. Метро работает в обычном режиме.

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Об этом сообщила сайту "Сегодня" Наталья Макогон, заместитель начальника Киевского метрополитена.

"Пока мы не получали никаких документов о закрытии метрополитена из-за локдауна. Постановления с таким решением, пока нет. Метрополитен Киева работает в обычном режиме. Как только появиться такое решение – будем его выполнять", – сказала она.

В Госпродпотребслужбе говорят, что о планах правительства тоже знают из новостей, но комментировать нужно документ, которого пока нет.

"Все даты о введении локдауна должны быть согласованы с бизнесом и об этом должны быть заранее предупреждены все субъекты. Что же касается работы метрополитена, то если вводится локдаун, проводятся и ограничительные мероприятия по работе транспорта", – рассказал сайту "Сегодня" Олег Рубан, глава Госпродпотребслужбы Киева.

По его словам, транспорт должен обеспечить работу всех стратегически важных предприятий города. А уже в зависимости от необходимости власти должны принимать решение, что будет работать – наземный транспорт или метрополитен.

"Это не вопрос одного дня. Например, возможен вариант работы метрополитена в утренние и в вечерние часы, чтобы обеспечить жизнедеятельность города. Все это необходимо анализировать и принимать решение уже после того, как решение про введение локдауна будет принято на уровне правительства. Тогда оно будет обсуждаться на всех уровнях и со всеми ответственными организациями", – добавляет Олег Рубан.

Как известно, что мэр Киева не в восторге от того, что из-за введения локдауна могут остановить работу городского общественного транспорта, в том числе метрополитена. Киевский мэр уже высказался, что он против закрытия метрополитена на время ввода локдауна.

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Напомним, ранее мы писали, когда могут ввести локдаун в Киеве и сколько он продлится. Перед тем, как объявлять локдаун, нужно досконально изучить все эпидемиологические показатели.

Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

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