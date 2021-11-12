Молитвы Кличко не помогли. В Киеве снова обрушился мост Патона (видео)

В Сети появилось видео, на котором видно, как обваливается аварийный мост Патона

В Киеве очередной обвал на мосту Патона. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве очередной обвал на мосту Патона. Он произошел всего через пару дней после того, как мэр столицы Виталий Кличко заявил, что ежедневно "молится, чтобы с мостом все было нормально".

Видео с обвала обнародовал Telegram-канал "Киев Власть".

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"На мосту Патона запустились своеобразные песочные часы. Мэр, при котором истечёт время, должен будет подать в отставку", – говорится в подписи к видео.

В "Киевавтодоре" отрицают, что был обвал

Сайту "Сегодня" рассказали о странных предметах, которые падали в Днепр с моста Патона. Момент падания был зафиксирован камерами видеонаблюдения. Но в "Киевавтодоре" говорят, что опубликованному в социальных сетях видео несколько дней или даже недель.

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"Видео однозначно не новое, но такой инцидент действительно был. Сотрудниками КП "Киевавтодормост" установлено, что в воду моста упали вещи бездомных. Они живут под мостом Патона на теплотрассе. В воду упали вещи бездомных и камни, которые они принесли на теплотрассу, где оборудовали свое жилище. Конструкции от моста Патона в воду не падали", – заявили сайту "Сегодня".

Там добавляют, что сотрудники КП "Киевавтодормост" регулярно просят бездомных уйти с переправы, но они не слушаются.

Летом под мостом Патона на левом берегу Днепра проживало несколько бездомных, которые обустроили там целый мини-городок. Видимо, после наступления холодов, бездомные перебрались в теплое место – теплотрасса под мостом, где и обустроили новое жилище.

Молитвы Кличко

В интервью Дмитрию Гордону, которое вышло 9 ноября, Виталий Кличко отчитался о ситуации на мосту Патона.

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"Каждое утро я молюсь, чтобы с мостом Патона все было нормально, потому что он находится в аварийном состоянии", – заявил Кличко.

Он добавил, что только реконструкция моста Патона будет стоить больше полумиллиарда долларов. Но при этом не рассказал, когда начнутся работы.

Летом под мостом Патона жили бездомные. Фото: Александр Марущак/Сегодня

Аварийный мост Патона

На мосту Патона киевляне уже длительное время наблюдают пластиковое дорожное ограждение, которым закрыли для проезда две крайние полосы. Водителей возмущает, что при этом на мосту нет рабочих. А по закрытых полосах ездят на велосипедах, скейтах и самокатах.

Как пояснили сайту "Сегодня" в коммунальной корпорации "Киевавтодор", ограждение тут выставили, чтобы спасти аварийный мост от разрушения. Пока на нем специально ограничили проезд по двум крайним полосам.

"Это сделано для того, чтобы уменьшить нагрузку на конструкцию моста, его металлические части. Они значительно пострадали от коррозии и изношенности за годы эксплуатации. По рекомендациям специалистов из института стальных конструкций имени В. Шимановского, проезд по двум крайним полосам закрыли специально, чтобы избежать дальнейшего разрушения", – сказали в "Киевавтодоре".

Кроме того, на мосту Патона ограничено движение грузового транспорта и троллейбусов.

Ожидается, что ремонтные работы начнутся в следующем году. На время ремонта моста его полностью перекрывать не будут. Лишь частично ограничивать движение транспорта.

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