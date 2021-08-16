Может рухнуть. Киевлян напугало состояние эстакады Южного моста

Визуально кажется, что конструкции перил вот-вот отлетят от общей конструкции эстакады

Жители столицы обратили внимание на участок моста, где уже начались ремонтные работы / Фото: коллаж "Сегодня"

Киевляне обсуждают в социальных сетях состояние эстакады Южного моста, который разрушается следом за мостом Патона. Конструкции перил сильно пострадали от коррозии.

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"Сегодня" разбирались, что происходит с мостом.

Судя по фото с места, видно, что в некоторых местах они держаться на "честном слове" и вот-вот отлетят от общей конструкции эстакады. Южный мост и его эстакада были открыты в Киеве 31 года назад, а именно 25 декабря 1990 года.

Фото: Хрещатик.News

В коммунальной корпорации "Киевавтодор" отмечают, что жители столицы заметили именно участок эстакады, где начались ремонтные работы. Ситуация полностью находиться под контролем специалистов.

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"Ремонт эстакады Южного мостового перехода уже идет. Работы продолжаются с опорами и выполняются под проезжей частью. Ведь главное – отремонтировать основные конструкций эстакады. Кстати, замена перильного ограждения эстакады также есть в планах", – сообщили сайту "Сегодня" в КК "Киевавтодор".

Фото: Хрещатик.News

Напомним, что за последние годы город отремонтировал 69 искусственных сооружений из 172 имеющихся. На сегодня 10 искусственных сооружений находятся в ремонте.

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