Может рухнуть. Киевлян напугало состояние эстакады Южного моста

Киевляне обсуждают в социальных сетях состояние эстакады Южного моста, который разрушается следом за мостом Патона. Конструкции перил сильно пострадали от коррозии.
"Сегодня" разбирались, что происходит с мостом.
Судя по фото с места, видно, что в некоторых местах они держаться на "честном слове" и вот-вот отлетят от общей конструкции эстакады. Южный мост и его эстакада были открыты в Киеве 31 года назад, а именно 25 декабря 1990 года.
В коммунальной корпорации "Киевавтодор" отмечают, что жители столицы заметили именно участок эстакады, где начались ремонтные работы. Ситуация полностью находиться под контролем специалистов.
"Ремонт эстакады Южного мостового перехода уже идет. Работы продолжаются с опорами и выполняются под проезжей частью. Ведь главное – отремонтировать основные конструкций эстакады. Кстати, замена перильного ограждения эстакады также есть в планах", – сообщили сайту "Сегодня" в КК "Киевавтодор".
Напомним, что за последние годы город отремонтировал 69 искусственных сооружений из 172 имеющихся. На сегодня 10 искусственных сооружений находятся в ремонте.
Ранее мы сообщали, что:
- в Киеве с одной из опор на эстакаде Южного моста осыпался бетон и видно арматуру. Пользователи социальных сетей забили тревогу по поводу состоянии конструкции. Учитывая то, что мост проезжают ежедневно тысячи автомобилей, опасения киевлян вполне логичны.
- в Сети появились фото моста Метро, на которых видно, что под путепроводом начала обваливаться якобы одна из несущих стен.