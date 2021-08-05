Может рухнуть? В Киеве на Осокорках обвалилась часть путепровода (видео)

В Киеве обвалилась часть путепровода, в сторону Южного моста / Фото: коллаж "Сегодня"

В четверг, 5 августа, на Осокорках обвалилась часть путепровода, в сторону Южного моста.

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Об этом сообщает Kievmap.

На видео с места видно, что на дорогу посыпался бетон, никто во время обрушения не пострадал – движение транспорта не ограничивали.

Как рассказали нам в "коммунальной корпорации "Киевавтодор", на путепроводе работают представители КП "Киевавтодормоста".

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На данном этапе сотрудники коммунальной корпорации выясняют причины обрушения части бетона под мостом.

Кроме того, в Киеве с одной из опор на эстакаде Южного моста осыпался бетон и видно арматуру. Пользователи социальных сетей забили тревогу по поводу состоянии конструкции. Учитывая то, что мост проезжают ежедневно тысячи автомобилей, опасения киевлян вполне логичны.

Напомним, что в Сети появились фото моста Метро, на которых видно, что под путепроводом начала обваливаться якобы одна из несущих стен.