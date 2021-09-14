Киев
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🍎 Презентация Apple - каким будет новый IPhone ⚽ Динамо - Бенфика: онлайн 💥 Обострение на Донбассе ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта"
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

Бегал по рельсам. Мужчина остановил движение поездов в киевском метро

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий обозреватель раздела Киев Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
14 сентября, 13:14
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Хулигана в состоянии наркотического или алкогольного опьянения ищут полицейские
Движение на линии метро было остановлено на 3-4 минуты
Движение на линии метро было остановлено на 3-4 минуты / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве на станции метро "Контрактовая площадь" мужчина парализовал движение поездов на синей ветке. По словам очевидцев, вчера поздно вечером молодой человек в неадекватном состоянии бегал по рельсам.

Он никак не реагировал на слова полицейского выбраться на поверхность. Инцидент продолжался несколько минут. Благо, машиниста прибывающего на станцию поезда предупредили про неадеквата на рельсах.

Реклама

Читайте также:

Вскоре мужчина с рюкзаком за плечами вылез на платформу. В результате движение на линии метро было остановлено на 3-4 минуты.

Что говорят в столичной подземке

Удивительно, но хулигану удалось удрать от полиции.

"Да, такой инцидент произошел на станции метро "Контрактовая площадь". Поезд в метро стоял две минуты, пока мужчина вылезал на перрон. Мужчина вел себя неадекватно, был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Его успокаивала сотрудница метро. Он воспользовался суматохой на перроне и убежал в сторону выхода из метро. Полицейскому не удалось его догнать и задержать. На данный момент его личность не установлена", – рассказали "Сегодня" в полиции Киева.

Реклама

Копы говорят, что ведется поиск мужчины и ему придется отвечать за хулиганские действия. В полиции отмечают, что во время инцидента никто из людей не пострадал.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама
Самое популярное за 24 часа
В тренде
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.69

Евро (€)

31.45

Российский рубль (₽)

0.37

COVID-19 в Украине
3 332 случаев за сутки
Подробнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять