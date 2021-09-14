Бегал по рельсам. Мужчина остановил движение поездов в киевском метро

Хулигана в состоянии наркотического или алкогольного опьянения ищут полицейские

Движение на линии метро было остановлено на 3-4 минуты / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве на станции метро "Контрактовая площадь" мужчина парализовал движение поездов на синей ветке. По словам очевидцев, вчера поздно вечером молодой человек в неадекватном состоянии бегал по рельсам.

Он никак не реагировал на слова полицейского выбраться на поверхность. Инцидент продолжался несколько минут. Благо, машиниста прибывающего на станцию поезда предупредили про неадеквата на рельсах.

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Вскоре мужчина с рюкзаком за плечами вылез на платформу. В результате движение на линии метро было остановлено на 3-4 минуты.

Что говорят в столичной подземке

Удивительно, но хулигану удалось удрать от полиции.

"Да, такой инцидент произошел на станции метро "Контрактовая площадь". Поезд в метро стоял две минуты, пока мужчина вылезал на перрон. Мужчина вел себя неадекватно, был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Его успокаивала сотрудница метро. Он воспользовался суматохой на перроне и убежал в сторону выхода из метро. Полицейскому не удалось его догнать и задержать. На данный момент его личность не установлена", – рассказали "Сегодня" в полиции Киева.

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Копы говорят, что ведется поиск мужчины и ему придется отвечать за хулиганские действия. В полиции отмечают, что во время инцидента никто из людей не пострадал.

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