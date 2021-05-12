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Мы забыли про час пик. В метро объяснили причину давки на станции "Лукьяновская"

12 мая, 19:39

Александр Марущак , Ольга Кравченко

В киевской подземке действуют четкие ограничения на случай большого пассажиропотока

Станция метро "Лукьяновская"

Станция метро "Лукьяновская"

Сегодня в Сети появились фото настоящей давки на столичной станции метро "Лукьяновская". В метрополитене прокомментировали "Сегодня" столпотворение пассажиров на входе в подземку.

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На предприятии отмечают, что скопление пассажиров – это забытый всеми час пик.

"Все уже отвыкли от этого и людям кажется, что на станции что-то произошло. Это не так. Закончился локдаун и люди вернулись к обычному ритму жизни. Пассажиров стало больше. Но в метрополитене действуют ограничения на случай большого пассажиропотока – на вход открыты две двери", – пояснили нам в Киевском метрополитене.

В администрации метро советуют пассажирам на будущее не штурмовать станцию, а дождаться когда пассажиропоток спадет и спокойно зайти в подземку.

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Ранее мы писали, что в столице для некоторых сотрудников метрополитена с 12 июня 2021 года введут четырехдневную рабочую неделю.

Напомним, что в киевском метро на всех станциях появились дефибрилляторы. Мы писали где их можно найти.

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