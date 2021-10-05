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На центральном автовокзале Киева ввели вход только по QR-кодам

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
5 октября, 16:34
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QR-код напечатан на билетах пассажиров, чтобы попасть на посадку его нужно сканировать
Новшества ввели для безопасности пассажиров
Новшества ввели для безопасности пассажиров / Фото: Коллаж: Сегодня

В октября вход на платформы на Центральном автовокзале Киева только по QR-кодах, который напечатан на билетах пассажиров. Если приобретен билет в другом месте, то его нужно обменять в кассах или у администратора.

Об этом сообщили в транспортной системе "Укрпас".

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"Закрытые платформы – это прежде всего о безопасности пассажиров. Теперь нелегальные перевозчики и мошенники не смогут попасть на платформы Центрального автовокзала Киева. Принцип работы как в аэропорту – сканируешь QR-код и попадаешь на посадку", – отметил директор компании "Укрпас" Максим Скляренко.

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QR-код находится в билете пассажира, если билет был приобретен в кассах Центрального автовокзала Киева или на официальном сайте автовокзала ukrpas.com.ua.

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"Если приобрели билет в другом месте – вам нужного его обменять на QR-код в кассах Центрального автовокзала Киева или у администратора, который находится у турникетов", – отметили в транспортной системе.

После ремонта

Ранее мы писали, что Центральный автовокзал 22 июля в Киеве открылся после реконструкции.

На все три этажа вокзала можно подняться и спуститься на эскалаторах. Работают кассы, просторные залы ожидания.

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На вокзале также функционирует отель, который расположен на третьем этаже. После реконструкции на стенах и колоннах остались легендарные мозаики, которые украшали здание еще с советских времен.

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