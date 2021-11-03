На Центральном вокзале Киева появился пункт поддержки "Дія": какие услуги можно получить

Через несколько дней ведомство планирует открыть подобные пункты еще в двух местах

В Украине открыли пункты поддержки "Дія". Коллаж: "Сегодня"

В центре вакцинации на главном железнодорожном вокзале в Киеве заработал пункт поддержки "Дія".

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

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В сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации Украины Укрзализныця развернула пункт помощи по получению СOVID-сертификатов на Центральном железнодорожном вокзале Киева (центр вакцинации, Синий зал).

Какую помощь может получить пассажир:

решить вопросы с генерированием СOVID-сертификата в приложении или на портале "Дія";

распечатать сертификат о вакцинации с QR-кодом (документ также дает право на посадку в поезд).

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Пункты поддержки работают в таких центрах вакцинации:

Центральный железнодорожный вокзал, площадь Вокзальная, 1;

ТЦ River Mall, Днепровская набережная, 12.

Что нужно знать о работе транспорта

Кабмин Украины утвердил новые правила пассажирских перевозок на время карантина. Они действуют с 21 октября.

С 21 октября межрегиональные перевозки в желтых, оранжевых и красных областях будут разрешены, только если у водителей, экипажа и пассажиров будет один из таких документов:

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документ о полном курсе вакцинации;

если желтая зона – хватит и документа, подтверждающего получение одной дозы вакцины;

международный, внутренний или иностранный сертификат о вакцинации от COVID-19 одной дозой однодозовой вакцины или двумя дозами двухдозовой вакцины, которые разрешены ВОЗ, отрицательный результат ПЦР-теста или справка о выздоровлении человека от ковида, подтвержденная с помощью Единого государственного портала электронных услуг, в частности с использованием "Дії";

отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса, который действует 72 часа.

Новые правила касаются как регулярных, так и нерегулярных перевозок пассажиров. Речь идет об автобусах, самолетах и поездах – маршрутах межобластного сообщения. Однако эти правила не будут применяться к городским и внутриобластным перевозкам.

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