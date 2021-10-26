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На Центральном ж/д вокзале Киева перенесли пункт вакцинации: как сделать прививку

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
26 октября, 19:27
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На вокзале слишком большой спрос на вакцинацию от коронавируса
На Центральном вокзале Киева перенесли пункт вакцинации.
На Центральном вокзале Киева перенесли пункт вакцинации. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве на Центральном ж/д вокзале решили перенести пункт вакцинации. Решение принято из-за слишком большого спроса на прививки от коронавируса.

Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

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Киев – один из городов-лидеров по количеству вакцинированных: с 21 октября в пункте вакцинации Центрального вокзала были привиты около 1500 человек.

Где теперь вакцинироваться

Пункт прививки теперь работает в Синем зале.

"Для удобства пассажиров, а также учитывая увеличение спроса, пункт вакцинации перенесен в Синий зал Центрального вокзала", – сообщили в УЗ.

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В зале есть специальная разметка для соблюдения дистанции, кабинет для врачей, а также места, где можно дождаться своей очереди или, по рекомендации врача, переждать некоторое время после вакцинации.

Как найти пункт вакцинации. Фото: УЗ

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На каких вокзалах работают пункты вакцинации:

  • Киев (2 пункта);
  • Львов;
  • Харьков;
  • Одесса;
  • Днепр;
  • Нежин;
  • Коростень;
  • Ровно;
  • Хмельницкий,
  • Ужгород,
  • Краматорск,
  • Мариуполь,
  • Николаев,
  • Камянское
  • Шепетовка,
  • Купянск,
  • Тернополь,
  • Смела,
  • Ивано-Франковск,
  • Ковель.

Где есть центры вакцинации и тестирования. Фото: УЗ

Новые правила

С 21 октября, кроме билета и документа, удостоверяющего личность, для проезда поездами дальнего следования пассажиры должны иметь:

  • сертификат о вакцинации (бумажный или в приложении "Дия"),
  • документ о получении хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19
  • отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на COVID-19, должны быть сделаны не более чем за 72 часа до посадки в поезд.

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