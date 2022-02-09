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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

На дорогах Киева появятся новые светофоры

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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9 февраля, 23:31
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Устройства заработают уже скоро
ГП "ГосдорНИИ" обновляет госстандарты светофоров/Коллаж: "Сегодня"
ГП "ГосдорНИИ" обновляет госстандарты светофоров/Коллаж: "Сегодня"

ГП "ГосдорНИИ" обновляет государственные стандарты светофоров. Это позволит устанавливать отдельные правила для регулирования движения людей на велосипедном транспорте.

Об этом у Facebook сообщил координатор Ассоциации велосипедистов Киева Вадим Денисенко.

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Детали

"ГП "ГосдорНИИ" занимается обновлением госстандарта по светофорам. Уже совсем скоро в Украине станут легальными светофоры для управления велосипедным транспортом", — написал Вадим Денисенко.

Он также сообщил, что транспортные инженеры программируют велосипедные светофоры так, чтобы те стали зелеными на несколько секунд раньше автомобильных. Так, велосипедисты в момент старта машин успевают доехать до середины перекрестка, и водители видят их до начала движения.

В Киеве появились свалки с ультразвуковым сигналом

В Киеве установили базовые станции "LoRaWAN", чтобы получать данные о заполненности мусорных баков. В настоящее время в столице работает 295 таких станций.

"LoRaWAN" – это беспроводная технология связи дальнего радиуса действия. Коммунальные службы будут получать уведомления о необходимости вывоза мусора, если бак переполнен.

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Благодаря таким станциям, процессы работы становятся более экономными, поскольку мусорной машине не нужно ездить по городу, можно оптимально построить маршрут, сэкономив топливо и время водителя.

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