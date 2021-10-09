На экспресс от Киева в международный аэропорт Борисполь ищут стюардов: требования к кандидатам

Рабочая смена у стюардов длится в зависимости от маршрута

Всего нужно 30 стюардов для Бориспольского экспресса / Фото: Коллаж: Сегодня

Для экспресса, который курсирует с Центрального железнодорожного вокзала Киева в международный аэропорт "Борисполь" ищут стюардов. Как рассказали "Сегодня" в "Укрзализныце", отбор кандидатов будет продолжаться до 18 октября включительно.

"Всего нам нужно 30 стюардов для Бориспольского экспресса и скоростных поездов", – рассказали в "Укрзалізниці".

Какие требования кандидатам

Знание украинского языка

Базовый уровень знания иностранных языков

Профессиональная ответственность – знание правил перевозки пассажиров, багажа, грузового багажа и почты железнодорожным транспортом

Психологическая стойкость кандидатов

Образование: профессионально-техническое образование. Наличие диплома и свидетельства проводника пассажирских вагонов.

"Рабочая смена у стюардов длится в зависимости от маршрута. Исходя из расчета один рейс – одна смена, то она продолжается от 5 до 8 часов", – добавляют в ведомстве.

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В "Укрзализныце" говорят, что рады всем и женщинам, и мужчинам, мол, предпочтений одному из полов не отдают.

"Стюардом на Бориспольском экспрессе могут стать все, кто соответствует стандартам принятия кандидатов на эту должность", – заверяют в "Укрзализныце".

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