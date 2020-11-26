На эстакаде Южного моста ограничат движение транспорта: график (карта)

Ремонтные работы будут выполнять в направлении правого берега

В Киеве с 27 ноября по 2 декабря на эстакаде Южного моста частично ограничат движение транспорта.

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Об этом сообщает КГГА.

Так, движение будет перекрыто с 23:00 27 ноября по 6:00 2 декабря.

"Продолжают постепенные противоаварийные работы на деформационных швах. Будут работать в направлении правого берега", – говорится в сообщении.

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Работы выполнят без полного перекрытия движения. Во время работ движение будет ограничено частично.

стоит отметить, что основные работы планируют выполнить на выходных.

Ранее мы писали, что Киев вошел в ТОП-3 городов с самыми плотными пробками.Об этом свидетельствуют данные ежегодного отчета нидерландских специалистов.

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