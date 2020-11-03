На Грушевского в Киеве перекрыли движение: что происходит

От Европейской площади до Арсенальной площади перекрыто

На улице Грушевского ограничено движение от Европейской площади до Арсенальной площади.

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Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции, 3 ноября.

"Ограничено движение транспорта в связи с проведением массовой акции", – говорится в сообщении.

Отметим, что улицу перекрыли владельцы автомобилей на еврономерах. Также здесь митингуют предприниматели, которые выступают за уменьшение налогов и либерализацию налогового законодательства.

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Ранее мы писали, что в Киеве с 29 октября по 20 ноября на проспекте Степана Бандеры частично ограничат движение транспорта.

Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, когда в Киеве снова могут закрыть метро.

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