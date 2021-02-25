На Индустриальном путепроводе частично ограничат движение транспорта и пешеходов

С 27 февраля работы начинают на части путепровода в направлении центра

С 7:00 27 февраля до 31 мая на Индустриальном путепроводе частично ограничат движение транспорта. Начинается первый этап капитального ремонта Индустриального путепровода.

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Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Начинается первый этап капитального ремонта Индустриального путепровода. Работы будут выполняться в комплексе с обновлением ул. Борщаговской. Это первый капремонт автомобильной части путепровода с момента его построения в 1977 году. С 27 февраля работы начинают на части путепровода в направлении центра. На следующей неделе – начнут также в направлении Борщаговки. Во время работ движение будет частично ограничено на 1,5 полосы на обеих частях путепровода", – говорится в сообщении.

Отмечается, что также во время первого этапа ограничат проход пешеходов на части путепровода в сторону центра. Пешеходы смогут двигаться по тротуару путепровода со стороны станции метро "Шулявская".

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Ранее мы писали, что правительство поддержало запрос Минздрава о сокращении расходов на ремонт дорог и передаче денег на борьбу с коронавирусом.

А также, глава Министерства здравоохранения Максим Степанов просит правительство сократить расходы на ремонт дорог и передать деньги на борьбу с коронавирусом.

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