На левом берегу в Киеве сбой в работе трамваев

Аварийная служба предприятия отправилась на место ЧП

В маршруте трамвая №22 изменения / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве с утра задерживается движение трамваев №22. Пока неизвестна причина.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранс" в Telegram.



"Задерживается движение трамваев №22 по бул. Перова по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия", – говорится в сообщении.

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Так, сейчас движение трамваев организовано до ул. С. Лифаря.

Киевляне требуют запретить ремонт дорог

В Киеве предлагают запретить проведение ремонтных работ на автомобильных дорогах города в рабочие и выходные дни в период с 7:00 до 20:00.

Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте Киевсовета.

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"Во избежание регулярных дорожных или автомобильных пробок в дневное время. Экономия времени, здоровья и средств на топливо – цель этой петиции. В современном мире ремонт дорог выполняется такими образом, что это никак не мешает передвижению граждан по городу на механических транспортных средствах. Перед ремонтом основной дороги делается удобный объезд или работы проводятся в ночное время суток", – пишет автор.

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