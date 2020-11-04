На Северном мосту в Киеве стали троллейбусы из-за поломки контактной линии (видео)

В Киеве на Северном мосту остановилось движение троллейбусов в обе стороны.
Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранс".
Так, здесь произошел обрыв контактной троллейбусной линии.
"На место направили ответственную службу предприятия", – говорится в сообщении.
Отметим, в результате происшествия курсирование троллейбусов №29, 30, 31, 47 происходит с отклонением от графика.
Ранее мы писали, что в Киеве у троллейбуса на ходу отвалилась штанга и попала в легковушку. Удар пришелся на лобовое стекло, которое моментально покрылось трещинами.
Напомним, в столице у маршрутки на ходу отвалилось колесо и чуть не убило пешехода.
Также на столичной Оболони, на проспекте Героев Сталинграда, 4, у маршрутки во время движения отвалилась задняя ось.
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