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На Северном мосту в Киеве стали троллейбусы из-за поломки контактной линии (видео)

4 ноября, 12:19

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Троллейбусы будут ходить с отклонением от графика

В Киеве на Северном мосту остановилось движение троллейбусов в обе стороны.

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Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранс".

Так, здесь произошел обрыв контактной троллейбусной линии.

"На место направили ответственную службу предприятия", – говорится в сообщении.

Отметим, в результате происшествия курсирование троллейбусов №29, 30, 31, 47 происходит с отклонением от графика.

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Ранее мы писали, что в Киеве у троллейбуса на ходу отвалилась штанга и попала в легковушку. Удар пришелся на лобовое стекло, которое моментально покрылось трещинами.

Напомним, в столице у маршрутки на ходу отвалилось колесо и чуть не убило пешехода.

Также на столичной Оболони, на проспекте Героев Сталинграда, 4, у маршрутки во время движения отвалилась задняя ось.

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Киев троллебус Северный мост

Источник: Сегодня

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