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На станции метро "Майдан Незалежности" в Киеве закончили ремонт эскалаторов

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
18 августа, 16:44
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Стоимость работ составила почти 60 миллионов гривен – всего в столичной подземке работает 122 эскалатора
Станция "Майдан Незалежности". Фото: коллаж "Сегодня"
Станция "Майдан Незалежности". Фото: коллаж "Сегодня"

На станции киевского метрополитена "Майдан Незалежности" завершен капремонт всех четырех эскалаторов. Стоимость работ составила почти 60 млн гривен.

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Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки.

"В рамках ремонта заменили подшипники в двигателях и входных редукторах валов, тяговые цепи, настил ступеней, подступени и гребни, бегунки и выполнили другие работы. Эскалаторы подземки – это дорогостоящие механизмы, которые нуждаются в бережном отношении и тщательных, периодических капитальных ремонтов", – говорится в сообщении.

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Также напомним, что сейчас идет последовательный капитальный ремонт всех четырех эскалаторов на станции "Лукьяновская".

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Всего в столичном метрополитене работает 122 эскалатора. Капитальный ремонт оборудования производится каждые 100-150 тысяч километров пробега или каждые 10-11 лет, в зависимости от типа оборудования.

Строительство станций

В Киеве не только делают ремонт, но и продолжается строительство двух станций – "Мостицкая" и "Проспект Победы". Строительство первой станции началось в феврале 2019 года, а ее открытие запланировано на декабрь 2021 года. Она будет находится между станциями "Сырец" и "Проспект Правды".

А станция "Проспект Правды" будет расположена в Подольском районеː на перекрестке проспекта Правды и Межевой улицы на Виноградаре и Мостицком массиве. Открытие станции также запланировано на декабрь 2021 года.

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