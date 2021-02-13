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В двух областях из-за непогоды ограничили движение всего транспорта

13 февраля, 18:22

Ольга Литвин Ольга Литвин

Патрульные разблокировали трассу Киев — Чоп

В связи с неблагоприятными погодными условиями правоохранители ввели ограничение на движения всех транспортных средств на территориальных дорогах общего пользования в Хмельницкой и Ровенской областях.

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Об этом сообщает Telegram-канал патрульной полиции Украины.

Читайте также: В Киеве и области непогода может остановить движение автотранспорта – ГСЧС

Автодорогу Киев — Чоп (М-06) в с. Стоянка патрульная полиция уже разблокировала. В результате заноса грузового автомобиля там было полностью перекрыто движение транспорта в направлении Киева.

Напомним, в Киеве провалился асфальт прямо на проезжей части. Движение ограничено.

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На столичных дорогах случился транспортный коллапс в результате затяжного снегопада. Городские службы не справляются со снежными заносами, хотя спецтехника работает в режиме нон-стоп.

Перед новым ударом непогоды коммунальщики экстренно убирали с дорог сугробы. За ночь из столицы вывезли более 3000 тонн снега. Задействовали даже БТРы – смотрите в сюжете:

Видео: Сегодня

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транспорт перекрыто движение киевская область Хмельницкая область Ровенская область ограничения движение транспорта
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