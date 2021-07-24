Три станции Киевского метрополитена могут закрыть на вход. В чем причина

Работу станций метро могут ограничить / Фото: Сегодня
В столице сегодня, 24 июля, в Киевском метрополитене могут ограничить работу ряда центральных станций.
Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".
Читайте также: Загадки киевского метрополитена: станция, которую украшал Ленин, атаковали бактерии-вредители и заливало водой
Возможные ограничения связаны с футбольным матчем "Шахтер" – "Ингулец" на НСК "Олимпийский".
Какие станции могут закрыть:
- "Олимпийская";
- "Дворец спорта";
- "Площадь Льва Толстого".
В метрополитене добавили, что после игры могут ограничить вход на эти станции.
Напомним, в прошлом году в Киевском метрополитене зафиксировали 57 грубых нарушений. Большинство из них – зацеперы, которые пытались проехать между или на вагонах.
Также мы показывали, как выглядела станция "Берестейская" после мощных ливней: