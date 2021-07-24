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Три станции Киевского метрополитена могут закрыть на вход. В чем причина

24 июля 2021 9:24

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Ограничения могут ввести из-за сегодняшнего матча на НСК "Олимпийский"

Работу станций метро могут ограничить

Работу станций метро могут ограничить / Фото: Сегодня

В столице сегодня, 24 июля, в Киевском метрополитене могут ограничить работу ряда центральных станций.

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Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

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Возможные ограничения связаны с футбольным матчем "Шахтер" – "Ингулец" на НСК "Олимпийский".

Какие станции могут закрыть:

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  • "Олимпийская";
  • "Дворец спорта";
  • "Площадь Льва Толстого".
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В метрополитене добавили, что после игры могут ограничить вход на эти станции.

Напомним, в прошлом году в Киевском метрополитене зафиксировали 57 грубых нарушений. Большинство из них – зацеперы, которые пытались проехать между или на вагонах.

Также мы показывали, как выглядела станция "Берестейская" после мощных ливней:

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