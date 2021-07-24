Три станции Киевского метрополитена могут закрыть на вход. В чем причина

Ограничения могут ввести из-за сегодняшнего матча на НСК "Олимпийский"

Работу станций метро могут ограничить / Фото: Сегодня

В столице сегодня, 24 июля, в Киевском метрополитене могут ограничить работу ряда центральных станций.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

Читайте также: Загадки киевского метрополитена: станция, которую украшал Ленин, атаковали бактерии-вредители и заливало водой

Возможные ограничения связаны с футбольным матчем "Шахтер" – "Ингулец" на НСК "Олимпийский".

Какие станции могут закрыть:

В тренде Фото дня. Под зданием МИД в центре Киева пасутся козы

"Олимпийская";

"Дворец спорта";

"Площадь Льва Толстого".

Реклама

В метрополитене добавили, что после игры могут ограничить вход на эти станции.

Напомним, в прошлом году в Киевском метрополитене зафиксировали 57 грубых нарушений. Большинство из них – зацеперы, которые пытались проехать между или на вагонах.

Также мы показывали, как выглядела станция "Берестейская" после мощных ливней: