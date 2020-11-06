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На Воздухофлотском проспекте масштабная пробка: в ДТП столкнулись четыре авто (видео)

6 ноября, 14:18

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Движение остановилось и на Чоколовском бульваре

В Киеве 6 ноября на Воздухофлотском проспекте в результате ДТП пострадали сразу четыре автомобиля.

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Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.

"Водитель Hyundai собрал "паровозик" из четырех авто", – говорится в сообщении.


По данным онлайн-сервиса Google maps, на месте образовалась огромная пробка.

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Движение остановилось на Чоколовском бульваре, а также на Воздухофлотском проспекте.

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По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее мы писали, что на днях Надя Дорофеева попала в ДТП.

Напомним, в Полтавской области в ДТП погиб прокурор с женой и дочкой – мужчина не справился с управлением и выехал на "встречку". Там он столкнулся с фурой DAF с полуприцепом.

Смотрите видео – в ДТП в Ровенской области попала скорая, которая ехала на вызов:

Видео: Сегодня
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ДТП Воздухофлотский проспект пробки в Киеве

Источник: Сегодня

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