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На выходные автобусы в Киеве будут курсировать по-новому – список

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
24 декабря, 15:11
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Маршруты изменятся из-за проведения продовольственных ярмарок в столице
Изменения произойдут 25 и 26 декабря.
Изменения произойдут 25 и 26 декабря. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве на эти выходные 25 и 26 декабря изменят маршруты ряд автобусов из-за проведения продовольственных ярмарок.

Об этом сообщили в Киевпасстрансе.

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Ярмарки запланированы на улицах Сержа Лифаря, Голосеевской, Героев Севастополя, Иорданской и Татарской.

25 декабря будут изменены маршруты автобусов №№2, 39, 61, 98 и троллейбусов №34.

26 декабря будет изменен маршрут автобусов №31.

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Как изменятся маршруты

С начала движения до окончания ярмарок (ориентировочно до 18:00) движение маршрутов будет организовано:

  • Автобус №2: от ул. Булгакова по просп. Отрадного по действующему маршруту, далее – бульв. Вацлава Гавела (без заезда на просп. Отрадный, ул. Героев Севастополя и ул. Академика Стражеско) – ул. Академика Каблукова, далее по действующему маршруту;
  • Автобус №61 по трассе: ул. Радунская (в обратном направлении – ул. Радунская – ул. Лисковская – ул. Милославская) – ул. Градинская – ул. Оноре де Бальзака – ул. Марины Цветаевой – просп. Владимира Маяковского – ул. Сержа Лифаря – ул. Николая Закревского – ул. Теодора Драйзера – просп. Романа Шухевича – ул. Николая Кибальчича – бульв. Перова – ул. Ивана Микитенко (в обратном направлении ул. С. Стальского) – ул. Радужно – зал. пл. "Троещина";
  • Автобус №98 по трассе: ул. Радунская – ул. Будищанская – ул. Оноре де Бальзака (нечетная сторона) – ул. Марины Цветаевой – просп. Владимира Маяковского – ул. Сержа Лифаря – ул. Пуховская – ТЭЦ-6;
  • Автобус №39 в направлении ул. Ракетной по трассе: просп. Голосеевский – просп. Науки – ул. Лысогорская – ул. Ракетная (поселок Октябрьское), в обратном направлении по действующей трассе движения;
  • Троллейбус №34 по трассе: ул. Северная – просп. Героев Сталинграда – ул. Маршала Тимошенко – просп. Героев Сталинграда – просп. Степана Бандеры;
  • Автобус №31 – от ст. м. "Политехнический институт" до ул. Багговутовской по действующей трассе, далее – ул. Отто Шмидта – ул. Татарская – ул. Нагорная, дальше по действующей трассе.

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