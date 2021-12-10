Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔥 Победа Ломаченко! Зломовчання: топ-сериал (обзор) Зломовчання: топ-сериал (обзор) 🚓 Хамство Гогилашвили Маска, кто ты? Маска, кто ты?
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

На выходных в киевском метро могут закрыть несколько станций: список

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
10 декабря, 16:46
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Изменения будут из-за футбольного матча, который пройдет в этот день
Несколько станций закроются сразу после игры / Коллаж "Сегодня"
Несколько станций закроются сразу после игры / Коллаж "Сегодня"

В воскресенье, 12 декабря, возможны некоторые изменения в работе киевского метро.

Об этом сообщает КП "Киевский метрополитен".

Реклама

Причины изменений в работе

Изменения возможны из-за проведения на НСК "Олимпийский" футбольного матча. Будут играть команды "Динамо" (Киев) и "Заря" (Луганск). Матч начинается в 17:00.

Какие станции будут закрыты

Ограничение будет на вход станции "Олимпийская" перед началом футбольного матча. После окончания игры ограничения будут на станциях "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".

Новые правила проезда в метро

Метрополитен в столице работает в обычном режиме, но только для вакцинированных, у кого есть отрицательный ПЦР-тест или сертификат о выздоровлении.

Реклама

Такие правила в столице действуют с 1 ноября. Нарушители карантина должны платить штрафы от 17 000 до 34 000 гривен.

Ограничения не касаются детей до 18 лет. Они могут пользоваться городским транспортом без вышеперечисленных разрешительных документов.

Ранее мы писали:

  • В Киеве с 1 января власти планирует поднять проезд в транспорте до 20 грн. Многие местные жители возмутились таким решением, а в ГРС даже выступили против повышения тарифов.
  • В Киеве на улице Антоновича от дома №30 до дома №40 временно ограничат движение транспорта с занятием проезжей части до 17 января 2022 года и тротуара – до 16 мая 2022 года.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
В тренде
Реклама
Все новости
Украина
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Короновирус за неделю

7 827

заболело за неделю в Киeвe

-9%

Большое обновление сетей
Как экономить с "умными счетчиками"
Включи мозг!
Погрузись в прошлое
Узнать больше
Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.1

Российский рубль (₽)

0.368

Евро (€)

30.68

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять