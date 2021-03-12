На Южном мосту ограничат движение: как объехать пробки (карта)

На мосту выполнят противоаварийные работы на части швов

В Киеве с 22:00 12 марта до 5:00 15 марта будет частично ограничено движение на Южном мосту.

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Об этом сообщает КГГА.

"Старые деформационные швы не выдерживают современной нагрузки и выходят из строя. В эти выходные на Южном мосту выполнят противоаварийные работы на части швов", – говорится в сообщении.

Работать будут в направлении Правого берега. Ремонтные работы проведут в течение субботы и воскресенья, чтобы меньше влиять на трафик.

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Во время ремонта движение будет ограничено частично (работы выполнят в первой полосе).

Ранее мы писали, что в Запорожье из Стамбула для строительства мостового перехода через Днепр прибыл плавкран, он начал свою работу в рамках программы "Большая стройка".

Также мы писали о том, как в Днепре "тихо" открыли Центральный мост после ремонта. После двух лет ремонтных работ Центральный мост через Днепр полностью сдали в эксплуатацию.

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