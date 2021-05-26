Названа дата, когда подорожает стоимость проезда в Киеве

Когда в Киеве подорожает метро. Фото: коллаж "Сегодня"

Вопрос повышения тарифов в Киеве обсуждается уже вторую неделю. Все началось с митинга под мэрией двух транспортных коммунальных предприятий города – "Киевпастранс" и "Киевского метрополитена". Их профсоюзы заявили, что себестоимость разовой поездки составляет 20-25 гривен. Они потребовали от властей пересмотра тарифов и передали в КГГА свои финансовые расчеты. Сайт "Сегодня" поинтересовался, когда и на сколько подорожает транспорт у Николая Поворозника, первого заместителя главы КГГА.

На сколько поднимется стоимость проезда в транспорте?

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По его словам, сейчас работают над этим вопросом.

"Могу вас заверить, что проезда по 20 гривен точно не будет. Сейчас мы ищем компромиссные варианты, чтобы удовлетворить ожидания обеих сторон – пассажиров и транспортников", – говорит зам главы КГГА.

Также сейчас, без экономических расчетов, сказать точную сумму не возможно.

"Нам нужно все это детально подсчитать, проанализировать, предусмотреть льготы, скидки. Только после этого мы сможем выносить стоимость проезда на публичное обсуждение", – добавляет Поворозник.

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Когда будет публичное обсуждение тарифов?

Первый зам главы КГГА отмечает, что пока не будут готовы экономически обосновать ту или другую цифру, их не будут озвучивать.

"Так положено по процедуре пересмотра тарифов на проезд. Мы прекрасно понимаем, что желания и запросы транспортников – это одна история. А платежеспособность пассажиров – совсем другая", – говорит он.

Дата подорожания проезда в киевском метрополитене

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Пока точно не могут ответить нам на вопрос – поднимут ли до конца лета тариф.

"Скорее все, так и будет. Есть отработанная процедура обсуждения и утверждения новых тарифов на проезд, она займет примерно столько времени", – говорит Николай Поворозник.

Ранее мы писали, что в столичном метрополитене и "Киевпастрансе" просят пересмотреть тарифы на проезд или выделить средства из бюджета. Из-за пандемии коронавируса и снижения пассажиропотока обоснованной ценой на поездку считают 21 гривню.

Напомним, что в Киеве для некоторых сотрудников метрополитена с 12 июня 2021 года введут четырехдневную рабочую неделю.