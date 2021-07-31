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Не для простых людей. Как в международном аэропорту "Борисполь" обслуживают випов

31 июля 2021 9:15

Александр Марущак , Ольга Кравченко

Цена за трехчасовое пребывание в зале – 4 тысячи 500 гривен за одного человека, за детей берут половину стоимости

Терминал столичного аэропорта. Фото: коллаж "Сегодня"

Терминал столичного аэропорта. Фото: коллаж "Сегодня"

VIP зал международного аэропорта "Борисполь" признан самым лучшим в Украине. Об этом сайту "Сегодня" рассказали в пресс-службе аэропорта. Там добавляют, что победу в номинации "Лучший VIP зал в аэропортах" было объявлено в рамках Украинского авиационного форума.

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В аэропорту отмечают, что Премьер VIP зал аэропорта "Борисполь" работает круглосуточно.

Что предлагают

  • встреча пассажира ассистентом VIP залы;
  • организация процедуры регистрации авиабилетов и багажа;
  • пребывания в Премьер VIP зале в течение 3:00 часов;
  • доставка пассажиров к самолету отдельным микроавтобусом или премиальным легковым автомобилем BMW;
  • забота о багаже клиента в течение всего обслуживания;
  • индивидуальный парковка;
  • скоростной и бесперебойный WI-FI на территории VIP залы;
  • факс, принтер, копировальный аппарат, сканер;
  • прохождение паспортного и таможенного контроля через отдельные пункты;
  • услуги бара: алкогольные и безалкогольные напитки; завтраки, основные блюда, закуски и десерты.

Цены не для всех

Стать посетителем зала удовольствия не из дешевых. За трехчасовое пребывание в зале придется выложить 4500 гривен за одного человека. За ребенка в возрасте от 2 до 12 лет в сопровождении взрослых – 2250 гривен. С детей до 2 лет – оплата не взимается.

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Кстати, в VIP зале аэропорта тоже закрыта комната для курения, но сотрудники зала отмечают, что небедные курильщики, которым сильно приспичило, могут курить на балконе зала.

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Слева на снимке нарушительница, справа - ее авто. Фото: коллаж "Сегодня"
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Ранее мы писали, почему в международном аэропорту "Борисполь" закрыты все комнаты для курения.

Напомним, лоукостер Ryanair запустит новый рейс из Мальты в аэропорт "Борисполь".

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