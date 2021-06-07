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Не пристегнулся и вылетел из авто: в Киеве произошло ДТП с пострадавшими (видео)

7 июня, 19:19

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Машины столкнулись на перекрестке – на месте работают следственно-оперативная группа и медики

ДТП в столице возле ТЦ "Ультрамарин". Фото: коллаж "Сегодня"

ДТП в столице возле ТЦ "Ультрамарин". Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве 7 июня на перекрестке улиц Кудряшова и Василия Липковского произошло ДТП с пострадавшими. Одного из участников аварии забрали медики.

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Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева в Telegram.

Ford и ВАЗ столкнулись возле ТЦ "Ультрамарин" – с последнего на проезжую часть выпал пассажир.

Так, на место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу.

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"Призываем вас пользоваться ремнями безопасности каждый раз садясь за руль или на пассажирское сиденье", – пишут в сообщении патрульные.

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Мужчину из ВАЗа госпитализировали медики.

Ранее мы писали, что под Киевом в свой день рождения погиб 12-летний мальчик.

Напомним, на Закарпатье на трассе Киев – Чоп столкнулись два автомобиля Volkswagen. Двое мужчин погибли, пострадала жена одного из них – в реанимации.

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