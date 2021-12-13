"Не прокатило". В аэропорту "Борисполь" десятки пассажиров подделали COVID-сертификаты

По каждому из фактов будет проведена серьезная проверка

В "Борисполе" поймали пассажиров с фейковыми сертификатами / Фото: Коллаж: Сегодня

34 COVID-сертификата с признаками подделки обнаружили в аэропорту "Борисполь". В период с 8 по 12 декабря на территории аэропорта 34 человека предъявили фейковые документы о вакцинации.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области в Facebook.

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"Полиция открыла уголовные производства по ст. 358 Уголовного кодекса Украины о подделке, а также использовании поддельных документов", – говорится в сообщении.

В полиции отмечают, что по каждому из фактов будет проведена проверка и предоставлена соответствующая правовая квалификация.

Как получить COVID-сертификат?

Бумажный документ (свидетельство о вакцинации) можно получить у семейного врача. Его выдают после двух доз вакцины, он нужен для подтверждения статуса вакцинации внутри Украины.

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Он должен содержать печати больницы, подписи врача, ваше имя и фамилию, а также название вакцины.

Кроме того, сгенерировать сертификат можно в приложении "Дія". Такой вид документа содержит QR-коды, которые нужны при пересечении границы.

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