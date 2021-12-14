Не только для Jaguar и Bentley: в киевском Пассаже сделали парковку

Плата за парковку согласно тарифу І зоны составит 35 грн/час

В столичном Пассаже теперь смогут парковаться за деньги / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве на Крещатике, 15 коммунальные службы демонтировали незаконно установленный светофор и частный болард. Теперь автомобильная часть Пассажа открыта для всех, кто готов оплатить парковку официально – через Киев Цифровой.

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Константин Усов в Telegram.

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"На въезде из Заньковецкой самые крутые черные парковщики обустроили фронт-офис с эксклюзивным светофором и болардом, за который пускали "ягуары" и "бентли" всего за 200 грн/час. Но Пассаж – это муниципальная улица, которая принадлежит каждому из нас", – написал он.

По его словам, со стороны Крещатика установили антипарковые столбики.

"В Пассаже устанавливают соответствующие знаки. С одной стороны уже нанесена синяя разметка, и парковаться отныне следует только там. Другая сторона должна быть свободной", – добавил Усов.

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Отметим, что плата за парковку согласно тарифу І зоны – 35 грн/час. Это дешевле тарифов черных парковщиков и деньги будут идти в бюджет города. Оплата – исключительно безналичная.

В столице три платные зоны

Киевляне могут парковаться бесплатно везде, где это разрешено правилами дорожного движения. В случае, если есть парковочная разметка и соответствующие знаки, парковка оплачивается согласно тарифам одной из трех зон:

I зона охватывает центр Киева, часть территории в районе "Караваевых дач" и радиорынка, а также часть территории в пределах Демеевской площади. Стоимость парковки в ней составляет 35 грн/час.;

II зона охватывает районы вокруг исторического центра, территорий вдоль ключевых магистралей центра города и вблизи бизнес-центров, а также Сырец, часть Голосеева, Гидропарка, Демеевки и Левобережный деловой центр. "Острова" II зоны с высоким коэффициентом нагрузки также созданы внутри III зоны – у рынков "Троещина", "Лесной" ("Юность"), авторынка, метро "Лесная" и музея "Пирогово". Стоимость парковки во II зоне – 25 грн/час.;

III зона охватывает спальные районы города, и стоимость парковки остается неизменной с 2011 года – 5 грн/час.

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