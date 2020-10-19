Неделя в Киеве началась с пробок: какая ситуация на дорогах (карта)

В Киеве в понедельник, 19 октября, образовались пробки на проспекте Степана Бандеры, проспекте Победы, улице Набережно-Крещатицкой и др.
Об этом свидетельствуют данные Google Maps.
По состоянию на 8:00 утра пробки наблюдаются на правом и левом берегу, а также в центре.
В центре Киева:
Бессарабская площадь;
Петровская аллея;
улица Межигорская;
улица Спасская;
улица Набережно-Рыбальская;
улица Набережно-Крещатицкая;
улица Михаила Грушевского.
На правом берегу:
проспект Победы;
улица Юрия Ильенко;
улица Борщаговская;
улица Валерия Лобановского;
улица Кайсарова;
Голосеевский проспект;
Улица Васильковская;
Большая Окружная дорога;
улица Вадима Гетьмана;
улица Соборная;
улица Набережная;
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Кольцевая дорога;
проспект Академика Глушкова;
проспект Степана Бандеры;
проспект Оболонский;
улица Семена Скляренко;
проспект Героев Сталинграда.
Левый берег:
бульвар Перова;
проспект Юрия Гагарина;
проспект Романа Шухевича;
Броварской проспект;
улица Миропольская;
улица Братиславская;
улица Кубанской Украины;
проспект Соборности;
улица Центральная;
Бориспольское шоссе;
проспект Николая Бажана (метро "Осокорки").
Напомним, с 13 по 15 октября ограничено движение транспорта на Днепровской набережной.
Также ранее мы писали, что в столице с 7 октября до 20 октября на проспекте Бандеры частично ограничат движение.
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