Неделя в Киеве началась с пробок: какая ситуация на дорогах (карта)

В Киеве в понедельник, 19 октября, образовались пробки на проспекте Степана Бандеры, проспекте Победы, улице Набережно-Крещатицкой и др.

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Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

По состоянию на 8:00 утра пробки наблюдаются на правом и левом берегу, а также в центре.

В центре Киева:

Бессарабская площадь;

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Петровская аллея;

улица Межигорская;

улица Спасская;

улица Набережно-Рыбальская;

улица Набережно-Крещатицкая;

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улица Михаила Грушевского.

На правом берегу:

проспект Победы;

улица Юрия Ильенко;

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улица Борщаговская;

улица Валерия Лобановского;

улица Кайсарова;

Голосеевский проспект;

Улица Васильковская;

Большая Окружная дорога;

улица Вадима Гетьмана;

улица Соборная;

улица Набережная;

В тренде Киевляне требуют отменить маршрутки

Кольцевая дорога;

проспект Академика Глушкова;

проспект Степана Бандеры;

проспект Оболонский;

улица Семена Скляренко;

проспект Героев Сталинграда.

Левый берег:

бульвар Перова;

проспект Юрия Гагарина;

проспект Романа Шухевича;

Броварской проспект;

улица Миропольская;

улица Братиславская;

улица Кубанской Украины;

проспект Соборности;

улица Центральная;

Бориспольское шоссе;

проспект Николая Бажана (метро "Осокорки").

Напомним, с 13 по 15 октября ограничено движение транспорта на Днепровской набережной.

Также ранее мы писали, что в столице с 7 октября до 20 октября на проспекте Бандеры частично ограничат движение.

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