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Неизбежно! Цены на проезд в маршрутках Киева вырастут – эксперты

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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27 января, 13:30
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Сейчас одна поездка в маршрутке обходится киевлянам в 8 грн, но обсуждения относительно новых цен на проезд продолжаются
Вопрос подорожания проезда в маршрутках Киева назревает давно
Вопрос подорожания проезда в маршрутках Киева назревает давно / Фото: Коллаж: Сегодня

Киевляне активно обсуждают возможное подорожание проезда в городском транспорте столицы. Интерес к теме возник после того, как в мэрии озвучили себестоимость разовой поездки – 22 грн, но это лишь расчеты.

Сайт "Сегодня" выяснял, будут ли поднимать тарифы за проезд в столичных маршрутках.

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Что говорят в КГГА?

В КГГА нам сообщили, что город не имеет права диктовать тарифную политику перевозчикам. Стоимость проезда частные транспортные компании устанавливают сами, но обязаны об этом уведомить мэрию за две недели.

"В документах, которые транспортные компании подавали на конкурс, помимо прочего, прописан тариф. У всех был указан тариф 10 гривен. Если они захотят изменить стоимость проезда, то обязаны за две недели предупредить КГГА об изменениях. Если наши инспекторы выедут на проверку и заметят измененный тариф, то это будет считаться нарушением, и нужно составлять соответствующий акт на транспортную компанию", – пояснили нам в КГГА.

Подорожание маршруток неизбежно?

Эксперты говорят, что вопрос подорожания проезда в маршрутках Киева назревает давно.

"Перевозчики его сдерживают как могут, но это больше похоже на то, как пытаться удержать слона за ногу. Все дорожает в цене, а никакой индексации нет, в том числе зарплат у пассажиров. Думаю, что подорожание проезда в маршрутках – это неизбежный шаг. Но перевозчикам придется согласовать новые расценки с киевской мэрией", – рассказал сайту "Сегодня" глава Ассоциации перевозчиков Киевской области Алексей Павленко.

Он считает, что тариф в маршрутках должен быть единым. И в этом вопросе перевозчики должны сойтись с руководством города.

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"Перевозчики должны быть в равных условиях – и коммунальные, и частные. Все должно быть обосновано и просчитано, а также экономически целесообразно. Например, есть маршруты, где высокий пассажиропоток, а есть маршруты, где мало пассажиров. Нужно обязательно брать это во внимание", – отмечает Алексей Павленко.

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