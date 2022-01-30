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В Киеве из-за непогоды масштабный сбой в работе транспорта – список маршрутов

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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30 января, 10:42
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На многих улицах неочищенная проезжая часть
В столице задерживается движение транспорта. Фото: коллаж "Сегодня"
В столице задерживается движение транспорта. Фото: коллаж "Сегодня"

Киев в воскресенье, 30 января, атаковала непогода. По этой причине в столице задерживается движение общественного транспорта.

Сайт "Сегодня" подробнее расскажет о ситуации на дорогах Киева.

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Что с транспортом?

Задерживается движение автобусов №28 по ул. Пятигорская по причине – неочищенная проезжая часть. На место направлена ответственная служба города.

Задерживается движение троллейбусов № 3 по ул. Липковского в направлении Железнодорожного массива по причине – неочищенная проезжая часть. На место направлена ответственная служба города.

Также задерживается движение трамваев №5, 28 по ул. Милославская в направлении ул. С. Лифаря по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.

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Кроме того, задерживается движение автобусов № 76 по ул. Зверинецкая по причине – неочищенная проезжая часть. На место направлена ответственная служба города.

Движение автобусов №76 организовано до Ботанического сада.

Важно отметить, что по состоянию на утро 30 января в Киеве пока свободные дороги.

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Погода в столице 30 января

В Киеве в воскресенье, 30 января, ожидается переменная облачность, утром сильный снег с переходом в небольшой снег с дождем.

Синоптики прогнозируют снег, мокрый снег, а ночью местами по области значительный снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, местами вьюга.

Температура ночью 2-7 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Атмосферное давление составит 732 мм рт. ст.

Солнце взойдет в 07:35, а зайдет в 16:46. Продолжительность дня составит 9 ч. 11 мин. Геомагнитная обстановка будет спокойной.

Почему в Киеве участились сбои в работе транспорта?

В последнее время каждое утро в Киеве начинается со сбоев в работе наземного общественного транспорта – трамваев, троллейбусов, автобусов.

На коммунальном предприятии "Киевпастранс" отмечают, что на движение транспорта влияет дорожная обстановка, а именно частые ДТП.

"Свежий пример – на улице Кирилловской была задержка трамваев из-за выезда на рельсы двух легковых автомобилей. К тому же они там столкнулись. Из-за этого остановилось движение трамваев", – рассказали нам в пресс-службе "Киевпастранса".

Также на движение транспорта в значительной мере влияет погода – снег, гололед.

"Увы, мы не ездим, как метрополитен, по отдельным линиям. Работа наземного транспорта так или иначе зависит от общей обстановки на дорогах города. Также мы зависим от поведения других участников дорожного движения, а оно иногда бывает очень странным. Это основные причины сбоев в работе городского наземного транспорта", – отмечают в "Киевпастрансе".

Также сбои в работе транспорта происходят из-за неправильно припаркованных автомобилей в габаритах проезда трамваев и троллейбусов. А иногда транспорт останавливается из-за технических проблем – поломок, съезда с рельсов.

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