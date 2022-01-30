В Киеве из-за непогоды масштабный сбой в работе транспорта – список маршрутов

На многих улицах неочищенная проезжая часть

В столице задерживается движение транспорта. Фото: коллаж "Сегодня"

Киев в воскресенье, 30 января, атаковала непогода. По этой причине в столице задерживается движение общественного транспорта.

Сайт "Сегодня" подробнее расскажет о ситуации на дорогах Киева.

Реклама

Что с транспортом?

Задерживается движение автобусов №28 по ул. Пятигорская по причине – неочищенная проезжая часть. На место направлена ответственная служба города.

Задерживается движение троллейбусов № 3 по ул. Липковского в направлении Железнодорожного массива по причине – неочищенная проезжая часть. На место направлена ответственная служба города.

Также задерживается движение трамваев №5, 28 по ул. Милославская в направлении ул. С. Лифаря по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.

Реклама

Кроме того, задерживается движение автобусов № 76 по ул. Зверинецкая по причине – неочищенная проезжая часть. На место направлена ответственная служба города.

Движение автобусов №76 организовано до Ботанического сада.

Важно отметить, что по состоянию на утро 30 января в Киеве пока свободные дороги.

Реклама

Погода в столице 30 января

В Киеве в воскресенье, 30 января, ожидается переменная облачность, утром сильный снег с переходом в небольшой снег с дождем.

Синоптики прогнозируют снег, мокрый снег, а ночью местами по области значительный снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, местами вьюга.