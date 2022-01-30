В Киеве из-за непогоды масштабный сбой в работе транспорта – список маршрутов

Киев в воскресенье, 30 января, атаковала непогода. По этой причине в столице задерживается движение общественного транспорта.
Сайт "Сегодня" подробнее расскажет о ситуации на дорогах Киева.
Что с транспортом?
Задерживается движение автобусов №28 по ул. Пятигорская по причине – неочищенная проезжая часть. На место направлена ответственная служба города.
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Задерживается движение троллейбусов № 3 по ул. Липковского в направлении Железнодорожного массива по причине – неочищенная проезжая часть. На место направлена ответственная служба города.
Также задерживается движение трамваев №5, 28 по ул. Милославская в направлении ул. С. Лифаря по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.
Кроме того, задерживается движение автобусов № 76 по ул. Зверинецкая по причине – неочищенная проезжая часть. На место направлена ответственная служба города.
Движение автобусов №76 организовано до Ботанического сада.
Важно отметить, что по состоянию на утро 30 января в Киеве пока свободные дороги.
Погода в столице 30 января
В Киеве в воскресенье, 30 января, ожидается переменная облачность, утром сильный снег с переходом в небольшой снег с дождем.
Синоптики прогнозируют снег, мокрый снег, а ночью местами по области значительный снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, местами вьюга.
Температура ночью 2-7 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Атмосферное давление составит 732 мм рт. ст.
Солнце взойдет в 07:35, а зайдет в 16:46. Продолжительность дня составит 9 ч. 11 мин. Геомагнитная обстановка будет спокойной.
Почему в Киеве участились сбои в работе транспорта?
В последнее время каждое утро в Киеве начинается со сбоев в работе наземного общественного транспорта – трамваев, троллейбусов, автобусов.
На коммунальном предприятии "Киевпастранс" отмечают, что на движение транспорта влияет дорожная обстановка, а именно частые ДТП.
"Свежий пример – на улице Кирилловской была задержка трамваев из-за выезда на рельсы двух легковых автомобилей. К тому же они там столкнулись. Из-за этого остановилось движение трамваев", – рассказали нам в пресс-службе "Киевпастранса".
Также на движение транспорта в значительной мере влияет погода – снег, гололед.
"Увы, мы не ездим, как метрополитен, по отдельным линиям. Работа наземного транспорта так или иначе зависит от общей обстановки на дорогах города. Также мы зависим от поведения других участников дорожного движения, а оно иногда бывает очень странным. Это основные причины сбоев в работе городского наземного транспорта", – отмечают в "Киевпастрансе".
Также сбои в работе транспорта происходят из-за неправильно припаркованных автомобилей в габаритах проезда трамваев и троллейбусов. А иногда транспорт останавливается из-за технических проблем – поломок, съезда с рельсов.