Непогода разбушевалась! В Киеве масштабный сбой в работе транспорта – маршруты

На улицах столицы массово падают деревья из-за шквального ветра

В столице сбился график транспорта. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве 18 января непогода устроила "погром" на улицах. По этой причине в работе общественного транспорта произошел сбой.

Об этом сообщили в Киевпастрансе.

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Что с транспортом?

Задерживается движение трамваев №12, 17 по Лесной трассе из-за упавшего дерева. На место направлена ответственная служба города.

Также изменено движение автобусов №37 на ул. Бударина – упало дерево. На место направлена ответственная служба города.

Движение автобусов №37 организовано через Чайку.

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Изменено движение автобусов №104 на ул. Лермонтова (Бортничи) – упало дерево. На место направлена ответственная служба города.

Движение автобусов №104 организовано до ул. Промышленной.

Погода в Украине на 18 января

Погода в Украине во вторник, 18 декабря, будет пасмурной и прохладной. В некоторых регионах ожидается снег. Порывы ветра в этот день будут достигать 12 м/с. Кое-где прогнозируют "минусовую" температуру.

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Как информируют синоптики, осадков сегодня не будет в Волынской, Ровенской, Закарпатской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму. На остальной территории ожидается снег. Ветер — северо-западный, 7-12 м/с.