Непогода разбушевалась! В Киеве масштабный сбой в работе транспорта – маршруты

В Киеве 18 января непогода устроила "погром" на улицах. По этой причине в работе общественного транспорта произошел сбой.
Об этом сообщили в Киевпастрансе.
Что с транспортом?
Задерживается движение трамваев №12, 17 по Лесной трассе из-за упавшего дерева. На место направлена ответственная служба города.
Далее по теме
Также изменено движение автобусов №37 на ул. Бударина – упало дерево. На место направлена ответственная служба города.
Движение автобусов №37 организовано через Чайку.
Изменено движение автобусов №104 на ул. Лермонтова (Бортничи) – упало дерево. На место направлена ответственная служба города.
Движение автобусов №104 организовано до ул. Промышленной.
Погода в Украине на 18 января
Погода в Украине во вторник, 18 декабря, будет пасмурной и прохладной. В некоторых регионах ожидается снег. Порывы ветра в этот день будут достигать 12 м/с. Кое-где прогнозируют "минусовую" температуру.
Как информируют синоптики, осадков сегодня не будет в Волынской, Ровенской, Закарпатской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму. На остальной территории ожидается снег. Ветер — северо-западный, 7-12 м/с.
На западе прогнозируется от -2 до +2 градусов. На востоке столбики термометров будут колебаться от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла.
В северных регионах – -4-0 градусов. На юге ожидается от -1 до +2 градусов.
В Киеве прогнозируют снег, 2-4 градуса мороза, а в Симферополе будет облачная погода – от -1 до +1 градуса.
Из-за "минусовой" температуры возможна гололедица!