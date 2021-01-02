Новый Киев: канатная дорога соединит два берега и разгрузит пробки (фото проекта)

Она может стать новым видом транспорта для столицы

В Киеве не отказались от идеи построить канатную дорогу. Разговоры о возможности ее строительства ведутся уже довольно-таки давно. Сайт "Сегодня" узнавал, насколько реально осуществить такой масштабный проект в Киеве.

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Как заверил нас архитектор Андрей Миргородский, проект строительства канатной дороги в Киеве остается актуальной темой для города. Не исключено, что начало его реализации состоится в 2021 году.

"Я занимаюсь канатной дорогой в Киеве уже несколько лет. Ранее активно обсуждался проект ее строительства от станции метро "Арсенальная" на левый берег Киева. Трасса этой канатной дороги должна была проходить мимо вертолетной площадки на Парковой дороге. Были сделаны только ее концептуальные чертежи, которые так и остались чертежами", – рассказывает сайту "Сегодня" Андрей Миргородский.

НОВЫЙ ВИД ТРАНСПОРТА

С приходом на пост мэра Виталия Кличко вопрос строительства канатной дороги в Киеве поднялся с новой силой. И это будет не просто туристический аттракцион, а полноценный элемент городского транспорта столицы.

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Если посмотреть на крупнейшие города мира, то там везде есть канатные дороги, которые выполняют функции общественного транспорта.

Киевская канатная дорога будет начинаться с Почтовой площади. Ее первая очередь предполагает строительство трех станций "Почтовая площадь", "Арка дружбы народов", "Труханов остров". Протяженность первой очереди "канатки" составит более 1000 метров. Для этого необходимо построить три станционных комплекса. Предполагается, что это будут небольшие помещения, оборудованные лифтами для маломобильных групп населения.

"Пока это только концепция, которую делала наша мастерская. Она предусматривает строительство трех станций канатной дороги с возможностью ее дальнейшего продления до микрорайона Русановка. В перспективе будет 8 станций, и ее протяженность составит более 5 километров. Мы изучили самые сложные направления для пересечения реки Днепр с точки зрения действующего транспорта. Поэтому сделали маршрут канатной дороги так, чтобы она связала центр Киева не только с труднодоступными Трухановым островом и Гидропарком, но и районом станции метро "Левобережная" и Русановки", – рассказывает сайту "Сегодня" архитектор Андрей Миргородский.

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РАЗГРУЗИТ ПРОБКИ

По его словам, это направление на левом берегу Киева очень перегружено: автобусы и маршрутки простаивают в бесконечных пробках, линия метрополитена тоже значительно перегружена, особенно в пиковые часы.

"При помощи нашей канатной дороги мы "убиваем нескольких зайцев": запускаем туристов и отдыхающих на Труханов и Гидропарк, а с Русановки и Левобережки забираем людей в самый центр города. Такая канатная дорога в перспективе может стать новым видом транспорта для Киева", – заверяет Андрей Миргородский.

По словам специалистов, ориентировочная пропускная способность канатной дороги – 2400 человек/час. Пассажиров будут перевозить в удобных и остекленных кабинах. В каждую сможет поместиться несколько человек.

"Этот проект интересный и дорогостоящий, он рассчитан на частного инвестора. Его реализацией занимается Киевское инвестиционное агентство. Даже могу сказать больше, инвестор уже есть. Осталось решить юридические нюансы. Думаю, что город в ближайшее время вернется к вопросу реализации этого проекта. Он очень интересный и экономически выгоден Киеву", – добавляет Миргородский.

КАКИМИ БУДУТ ПЕРВЫЕ ТРИ СТАНЦИИ

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Станция "Почтовая Площадь" своими формами напоминает стремительные очертания яхты. Символично, что она также продолжает тему Речного вокзала и со стороны реки подчеркивает историческую функцию площади – главного речного причала Киева.

Станция "Арка дружбы народов" – промежуточная, поворотная. Она будет расположена у смотровой площадки на склоне, рядом с вело-пешеходным мостом. Место для нее было зарезервировано при строительстве моста.

Станция "Труханов остров" расположена на противоположном – левом берегу Днепра. Станция выполнена с учетом создания новой главной площади парка на Трухановом острове. Она должна гармонично вписаться в общую стилистику главной площади на острове.

Пока неизвестно, когда стартуют работы по строительству канатной дороги и сколько будет стоить разовая поездка в новом транспорте.

Напомним, еще летом 2020 года Киевская государственная администрация решила провести конкурс по поиску инвестора для строительства канатной переправы через реку Днепр от Арки дружбы народов до Труханова острова.

Тогда отмечалось, что предварительно длина канатной переправы составит 530 метров. Она соединит правый берег Днепра с Трухановым островом. Начало маршрута предполагается возле Арки дружбы народов.

Проект канатной дороги является элементом рекреационной инфраструктуры и не предусматривает строительных или иных работ, которые могут привести к разрушению, уничтожению или повреждению объектов культурного наследия. Обустройство объекта инвестирования будет осуществлено с установлением сборно-разборных конструкций без устройства фундамента.

Ранее мы сообщали, как изменится столичная Оболонь. Здесь до конца августа 2021 года планируют построить мост в виде волны.

Пока канатная дорога только планируется – неудачи преследуют Шулявский мост в Киеве. Напомним, на новом путепроводе рухнули опоры освещения. Как это произошло, смотрите в нашем сюжете:

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